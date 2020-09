Seit 2005 berichtet Karim El-Gawhary aus Kairo für die RHEINPFALZ. An diesem Mittwoch ist er zu Gast im RHEINPFALZ-Gespräch. Und die Leserinnen und Leser können Fragen stellen!

In Österreich ist sein Buch schon auf Platz 2 der Bestsellerliste: „Repression und Rebellion“ von RHEINPFALZ-Korrespondent Karim El-Gawhary erklärt die arabische Welt in griffigen Geschichten und messerscharfen Analysen. In dem Buch mischt El-Gawhary seine Reportagen mit Fachinformationen über die Schicksalsregion Nahost: von Libyen über Syrien bis nach Saudi-Arabien und im Irak.

An diesem Mittwoch ist der Autor zu Gast bei RHEINPFALZ-Online: Um 19 Uhr senden wir auf unserer Facebookseite ein Gespräch zwischen dem in Kairo lebenden Korrespondenten und RHEINPFALZ-Redakteur Ilja Tüchter. Dabei sollen auch Leser-Fragen beantwortet werden. Wie geht es in Syrien weiter? Kommen noch mehr Flüchtlinge über das Mittelmeer? Was sind das für Machthaber in Riad oder Kairo? Ihre Fragen bitte vorab an: redpoli@rheinpfalz.de, Stichwort: Frag’ Karim.

