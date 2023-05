Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Morgens im Finanzausschuss, zur Mittagszeit in der Bundestagsfragestunde, am Nachmittag in der Aktuellen Stunde im Plenum – Olaf Scholz hat an diesem Mittwoch richtig Stress. Doch überall, wo er auftaucht, ist er nicht nur der Finanzminister. Er ist auch der SPD-Kanzlerkandidat. Das erklärt, warum manche Attacke so schroff ausfällt.

„Schönen Dank für Ihre Frage.“ Olaf Scholz ist die Liebenswürdigkeit in Person, auch wenn die hanseatische Kühle seiner Worte einem nicht verborgen bleibt. Eine ganze