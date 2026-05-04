Sozialer Druck, extreme Inhalte: Im Gespräch mit Frederike Glaser erklärt Digitaltrainer Daniel Wolff, warum viele Jugendliche eine Altersgrenze für Social Media befürworten.

Herr Wolff, Sie sind Digitaltrainer und arbeiten viel mit Kindern und Jugendlichen zusammen. Was ist Ihrer Meinung nach das größte Risiko der Social-Media-Nutzung für junge Menschen?

Je jünger Kinder sind, desto verletzlicher sind sie – und desto stärker sind sie den Gefahren im Internet ausgesetzt. Das größte Risiko ist aus meiner Sicht die Sucht. Besonders in Grundschulen haben sich Formate wie YouTube Shorts als sehr suchtfördernd etabliert. Viele Kinder schauen diese Inhalte heimlich nachts unter der Bettdecke, mit gedimmter Helligkeit und leiser Lautstärke. Eltern bekommen das oft gar nicht mit. Hinzu kommt: Vielen ist gar nicht bewusst, dass es dieses Kurzvideoformat überhaupt gibt – und dass dort auch ungeeignete Inhalte ausgespielt werden. Das kann dazu führen, dass Kinder nachts verstörende Inhalte sehen. Darüber sprechen sie in der Regel nicht mit ihren Eltern – aus Angst, dass ihnen das Smartphone weggenommen wird. Gleichzeitig gehen viele Eltern davon aus, dass alles in Ordnung ist, weil ihr Kind nichts erzählt.

Inwiefern sind sich Kinder und Jugendliche also der Risiken bewusst sind?

Sie wissen, dass die Inhalte nicht gut für sie sind. Gerade jüngere Kinder denken oft, sie seien mit solchen Erfahrungen allein. In meinen Workshops stellt sich dann heraus, dass viele in der Klasse Ähnliches erlebt haben. Das ist für die Kinder oft ein Schock – und gleichzeitig eine große Erleichterung, weil sie endlich darüber sprechen können. Bei älteren Jugendlichen steht besonders der Suchtfaktor im Vordergrund. Sie wissen sehr genau, dass ihnen dadurch ein Teil ihres Lebens entgleitet. Im Schnitt sind Jugendliche in Deutschland rund 46,5 Stunden pro Woche privat online – etwa doppelt so lange wie im Schulunterricht. Das Problem ist: Sie schaffen es kaum auszusteigen, solange sie das Gefühl haben, die Einzigen zu sein

Es wird viel über eine Altersgrenze für Social Media diskutiert. Wie stehen Jugendliche dazu?

Die Mehrheit würde das unterstützen. In den achten Klassen, in denen ich bin, spricht sich etwa drei Viertel für eine Altersgrenze ab 14 Jahren aus, wenige für 16. Kaum jemand möchte, dass alles so bleibt wie bisher. Ich erlebe oft, dass Jugendliche sich eigentlich Entlastung wünschen. Wenn ich Zehntklässler frage, ob sie einen Knopf drücken würden, der Social Media für alle und für immer abschaltet, sagt mehr als die Hälfte: ja. Junge Erwachsene sind fast nie froh darüber, Social Media zu nutzen.

Woran merkt man, dass ein Kind Probleme mit Social Media hat?

Jedes Kind hat ein Problem, weil Social Media grundsätzlich nichts für Kinder ist. Die großen Plattformen spielen auch Inhalte aus, die für Kinder ungeeignet sind – von Gewalt über Pornografie bis hin zu Kontaktaufnahmen durch Fremde. Kinder werden mit einer riesigen Themenvielfalt konfrontiert, aber ohne Einordnung und Werte. Gleichzeitig unterschätzen viele Eltern, wie ihre Kinder diese Angebote tatsächlich nutzen. Sie orientieren sich an ihrer eigenen Nutzung – aber die unterscheidet sich deutlich von der der Kinder. Hinzu kommt sozialer Druck: Viele Kinder bekommen ihr erstes Smartphone, weil „alle anderen“ schon eines haben. Dieser Druck fängt meist in der fünften Klasse an.

Wie reagieren Eltern in Ihren Workshops, wenn sie davon erfahren?

Das reicht von überrascht bis schockiert. In gemeinsamen Gesprächen mit Eltern und Kindern entsteht dann oft erstmals ein offener Austausch. Wichtig ist mir dabei den Kindern zu sagen: Ihr seid nicht dafür verantwortlich, was ihr im Internet seht, sondern diejenigen, die euch ein Smartphone geben. Diese Verantwortung liegt klar bei den Erwachsenen. Die wollen sich allerdings häufig nicht damit auseinandersetzen, denn das ist natürlich unangenehm. Man müsste sich eingestehen, etwas bei der Medienerziehung falsch gemacht zu haben.

Was raten Sie Eltern ganz konkret?

Kein Bildschirm im Bett. Nicht nur, weil Kinder sonst heimlich länger wach bleiben, sondern auch, weil die Inhalte nachts oft noch extremer sind als tagsüber – gewalttätiger, sexualisierter und noch stärker auf Sucht ausgelegt. Viele Eltern wissen das nicht, weil sie selbst zu diesen Zeiten nicht online sind. Wenn wir wollen, dass Kinder gesund schlafen und lernen können, müssen wir hier klare Grenzen setzen. Das ist eine Maßnahme, die jede Familie umsetzen kann – ganz unabhängig von technischem Wissen.

Zur Person

Daniel Wolff (56) ist seit zehn Jahren als Digitaltrainer tätig und führt Workshops für Schüler, Lehrkräfte und Eltern zu den Themen Smartphone, Internet, Social Media und Künstliche Intelligenz durch. Zuvor war er IT-Journalist und Gymnasiallehrer und wurde im Schulalltag immer wieder mit der digitalen Lebenswelt seiner Schüler konfrontiert.

