Altenpflege, darüber herrscht große Einigkeit, ist ein wichtiger Dienst am Menschen, für die Gesellschaft. Aber viele Pflegebeschäftigte klagen über zu geringe Bezahlung und schwierige Arbeitsbedingungen, häufig fehlt es an Tarifverträgen. Das will die Bundesregierung nun ändern. Wir sprachen darüber mit Matthias Gruß, zuständig für Altenpflege in der Bundesverwaltung der Gewerkschaft Verdi.

Herr Gruß, nehmen wir mal an, ich wäre in der Altenpflege beschäftigt: Weshalb soll ich einer Gewerkschaft, weshalb soll ich Verdi beitreten?

