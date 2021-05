Die Diskussion um die Schaffung von Corona-Bonds, gemeinsamen Schuldverschreibungen der Euro-Länder, hat Gräben zwischen Italien und Deutschland wieder aufgerissen. Geschürt wird das gegenseitige Misstrauen vor allem von den Rechtsnationalen – auf beiden Seiten.

Matteo Salvini hat sich furchtbar aufgeregt: „Das ist eine Haltung, die einfach ekelhaft ist“, erklärte er. Grund für seinen Ausbruch war ein Artikel in der „Welt“ vor zwei Wochen, in dem der Autor davor gewarnt hatte, dass die Mafia in Italien nur darauf warte, dass die EU auf Kosten der deutschen Steuerzahler Milliarden in das Belpaese leite. Die Deutschen sollten sich gefälligst „den Mund spülen“, ehe sie in dieser Weise über Italien redeten, sagte Salvini. „Ihr habt euch bereichert mit der Einheitswährung, dem Euro, der euch und euren Unternehmen auf den Leib geschneidert ist, und jetzt haltet ihr uns Moralvorträge“, echauffierte sich der Chef der rechtsradikalen Lega.

Dass sich die Deutschen – ebenso wie die Österreicher und die Niederländer – als Chef-Buchhalter und Schulmeister der EU aufführen, während in Italien die Toten mit Militär-Lkw abtransportiert werden, empfinden in der Tat viele Italiener als egoistisch und schändlich. Die Ablehnung von gemeinsamen Anleihen hat in Italien den alten Abwehr-Reflex gegenüber dem arroganten „deutschen Hegemon“ wachgerufen: Die EU werde von den Interessen Berlins gelenkt; der gemeinsame Markt sei letztlich nichts anderes als eine Art „Großdeutschland 2.0“.

Sündenbock gesucht

Es handelt sich um ein Narrativ, das in diesen Tagen in allen südeuropäischen Ländern Konjunktur hat – und das vor allem von den Rechtspopulisten und Europagegnern in diesen Ländern verbreitet wird. Dass die EU mit dem Segen Deutschlands bereits in ein umfangreiches Hilfspaket eingewilligt hat, wird dabei geflissentlich verschwiegen.

Wie verlogen Salvinis Propaganda gegen Deutschland und die EU ist, zeigt sich daran, dass seine Lega im EU-Parlament gegen die Einführung von Corona-Bonds gestimmt hat. In Wahrheit haben Salvini und Giorgia Meloni von der ultrarechten „Fratelli d’Italia“ null Interesse an einer solidarischen EU. Damit würde den Rechtspopulisten der Sündenbock für alle hausgemachten italienischen Finanz- und Wirtschaftsprobleme abhanden kommen. Auch die größte Regierungspartei, die ebenfalls europaskeptische und populistische Fünf-Sterne-Bewegung, hat gegen europäische Hilfen votiert: Die „Grillini“ stimmten gegen den von Frankreich vorgeschlagenen Wiederaufbaufond.

Hetzkampagne zum Stimmenfang

Das groteske Verhalten des wichtigsten Regierungspartners hat die Verhandlungsposition von Premier Giuseppe Conte für den EU-Gipfel an diesem Donnerstag nicht gestärkt – im Gegenteil. „Was die Lega und die Fünf Sterne in Straßburg geboten haben, ist ein tragikomisches Spektakel“, findet der Ex-Ministerpräsident und ehemalige EU-Wettbewerbskommissar Mario Monti. Ausgerechnet diejenigen Parteien, die vorgeben, das nationale Interesse über alles zu stellen, hätten dieses mit Füßen getreten, um mit ihrer Hetzkampagne gegen Deutschland und die EU Stimmen zu gewinnen. Damit hätten sie aber nur alte Vorurteile gegenüber Italien bestätigt.

Letztlich weckt die Diskussion um die Corona-Bonds auf beiden Seiten der Alpen alte Animositäten und unausrottbare Vorurteile zwischen den beiden Kulturnationen und ehemaligen Achsenmächten; Klischees, die zum Teil Jahrzehnte überdauert haben und die auch in Deutschland in diesen Tagen vor allem von EU-Gegnern und Nationalisten gepflegt werden. Artikel wie jener in der „Welt“ bestätigen viele Italiener in ihrem Gefühl, von den Deutschen zu Unrecht als arbeitsscheu, verschwenderisch und mafiös wahrgenommen zu werden.

Mit der Mafia gleichgesetzt

Aber von faul kann in Wahrheit keine Rede sein: Laut OECD beträgt die durchschnittliche jährliche Arbeitszeit in Italien 1779 Stunden, während sie bei den Deutschen bei 1371 Stunden pro Jahr liegt. Als besonders beleidigend empfinden es die Italiener, wenn ihr Land mit der Mafia gleichgesetzt wird. Der allergrößte Teil der Italiener sind keine Mafiosi, im Gegenteil: Im jahrzehntelangen Kampf gegen die Clans haben schon unzählige Richter, Polizisten, Staatsanwälte, Unternehmer, Priester, Journalisten und engagierte Privatpersonen ihr Leben verloren. Sie sind die Helden Italiens, nicht die Bosse.

Das deutsch-italienische Verhältnis war schon immer ein kompliziertes; es ist von gegenseitiger Wertschätzung und gleichzeitig von tiefem Argwohn geprägt. Man könnte es auf folgenden Punkt bringen: Die Deutschen lieben die Italiener (für ihren Lebensstil und ihr schönes Land), aber sie respektieren sie nicht. Die Italiener wiederum respektieren die Deutschen (für ihre Perfektion und ihre Organisation), aber sie lieben sie nicht. Als der „Spiegel“ im Jahr 2006 vor dem WM-Halbfinale Italien-Deutschland wieder einmal das Bild der faulen und schlaumeierischen italienischen Muttersöhnchen bediente, erklärte der Mittelfeldstar Rino Gattuso aus dem armen Kalabrien: „Solche Sprüche beleidigen weniger mich selber als Millionen Italiener wie meinen Vater, der zwölf Stunden am Tag hart gearbeitet hat für einen Monatslohn von tausend Euro.“