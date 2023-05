Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Binnen 14 Tagen sollte der Krieg beendet sein. Er dauerte fast acht Jahre. Bis heute ist die Erinnerung an den am 22. September 1980 begonnenen Golfkrieg zwischen Irak und Iran in den beiden Ländern lebendig. Die Bilder der „Märtyrer“ gibt es auch im Jahr 2020 noch in Teheraner Basar-Läden zu kaufen.

Die Hintergründe des Golfkriegs von 1980 bis 1988 reichen tief in die Geschichte des Zweistromlandes und Persiens zurück. Immer wieder war der Grenzverlauf an jenem 193 Kilometer langen