Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ob Historiker einst die Corona-Pandemie als Zeitenwende sehen werden? Reicht sie beispielsweise an andere Umbrüche heran, zum Beispiel den Dreißigjährigen Krieg? Eine Ausstellung im ostdeutschen Wittstock stellt einige Bezüge zu Krankheit und Sterben in unserer Zeit her. Und wie sich dabei Sprache verändert.

Schon als Kind musste Hamish die ganze Härte des Lebens erfahren. Hunger begleitete ihn als das vorherrschende Gefühl, bis er alt genug war, um seine Zukunft auf dem Kontinent zu suchen.