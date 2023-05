Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Warum das Ende des islamischen Fastenmonats im Jahr 1965 vor christlichen Altären gefeiert wurde – und warum das dieses Jahr, am 2. Mai, anders gewesen ist.

Ob sich wohl Bernhard von Clairveaux an diesem 3. Februar 1965 in seinem Grab in Cluny herumgedreht hat? An dem Ort, an dem der Zisterziensermönch und Mystiker 1147 zum zweiten Kreuzzug gegen die „Heiden“