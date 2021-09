Der im Alter von 84 Jahren gestorbene algerische Ex-Präsident Abdelaziz Bouteflika ist in seinen letzten Amtsjahren kaum noch öffentlich aufgetreten. Es war von einem „Phantom“ die Rede – das schließlich aus dem Amt gejagt wurde.

Bouteflika war von 1999 an fast 20 Jahre an der Macht. Seine Ankündigung, trotz schwerer Krankheit und seltener öffentlicher Auftritt für eine fünfte Amtszeit kandidieren zu wollen, löste Anfang 2019 Massenproteste mit Millionen Teilnehmern aus. In der Folge zog das in Algerien wichtige Militär schließlich seine Unterstützung zurück und ließ Bouteflika fallen. Er trat unter Druck zurück und machte den Weg für Neuwahlen frei.

An den Machtverhältnissen in Algerien änderte sich zunächst aber nur wenig, weil Bouteflika und die Machtelite des Landes ein enges Netzwerk aufgebaut hatten. Die Massenproteste hielten denn auch an – in den Straßen ist oft nicht vom Präsidenten die Rede, sondern von „le pouvoir“: der „Macht“.

Auch ein Versöhner

Als Hintergrund von Bouteflikas langer Herrschaft gelten vor allem seine Erfolge als Versöhner sowie die Angst des Volkes vor Chaos und Gewalt. Als der ehrgeizige Politiker 1999 an die Macht kam, hatte Algerien einen schlimmen Bürgerkrieg mit schätzungsweise 150.000 Toten hinter sich. Bouteflika setzte sich für ein Friedensabkommen mit den Islamisten sowie eine Amnestie für Tausende islamistische Kämpfer ein. So gelang es ihm, den Terror einzudämmen und das Land ein Stück weit zu beruhigen und leistungsfähiger für das 21. Jahrhundert zu machen. Aber es gab schwere Rückschläge.

Gegen Frankreich gekämpft

Die Karriere Bouteflikas hatte früh begonnen. 19-jährig beendete er seine Schullaufbahn, trat der Befreiungsarmee bei und kämpfte gegen die damalige Kolonialmacht Frankreich. Nach der Unabhängigkeit 1962 wurde er Sportminister und dann im Alter von nur 26 Jahren der damals jüngste Außenminister der Welt.

Am Ende seiner politischen Karriere stand Bouteflika an der Spitze eines öl- und gasreichen Staates, der es jedoch nicht schaffte, seine Einwohner von dem Reichtum profitieren zu lassen. dpa