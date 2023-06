Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Noch vor wenigen Monaten standen Griechenland und die Türkei im Streit um die Bodenschätze im östlichen Mittelmeer am Rand eines militärischen Konflikts. Jetzt kehren die Regierungen in Athen und Ankara an den Verhandlungstisch zurück.

Seit rund 50 Jahren streiten Griechenland und die Türkei um die Abgrenzung der Wirtschaftszonen im östlichen Mittelmeer. Besondere Brisanz hat der Konflikt bekommen, nachdem in den 1990er