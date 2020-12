Der deutsche Aktienmarkt hat am Montag mit historischen Höchstständen aufgewartet. Zu den Gründen zählen das Brexit-Handelsabkommen und das Ja von Präsident Trump zum US-Konjunkturpaket.

Der deutsche Leitindex Dax war im frühen Handel auf bis zu 13.818,65 Punkte in die Höhe geschnellt und hatte damit die alte Bestmarke vom Februar übertrumpft. Zum Handelsschluss stand noch ein Plus von 1,49 Prozent auf 13.790,29 Punkte zu Buche. Seit Jahresbeginn hat der Dax trotz Corona-Krise und eines zwischenzeitlichen Rückschlags auf 8255 Punkte rund vier Prozent an Wert gewonnen. Auch der MDax der mittelgroßen Werte und der Nebenwerteindex SDax verzeichneten historische Höchststände.

Ein Grund für den Höhenflug an der Börse: Kurz vor Ablauf der Brexit-Übergangsphase veröffentlichten Großbritannien und die Europäische Union ihren mühsam ausgehandelten Handelspakt für die Zeit danach. Damit steht eine langwierige Auseinandersetzung vor dem Ende. „Die EU und Großbritannien trennen sich friedlich. Beide Parteien wahren eine enge wirtschaftliche Partnerschaft“, schrieb Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank. Entscheidend sei, dass das Abkommen Raum für zukünftige Regierungen lasse, das Handelsverhältnis zu intensivieren.

Hilfspaket umfasst rund 900 Milliarden US-Dollar

Zudem hat der noch amtierende US-Präsident Donald Trump ein vom Kongress mit überparteilicher Mehrheit beschlossenes Corona- Konjunkturpaket mit seiner Unterschrift in Kraft gesetzt. Das ging am Sonntagabend (Ortszeit) aus einer Stellungnahme des Weißen Hauses zu dem Maßnahmenbündel im Umfang von rund 900 Milliarden US-Dollar (etwa 740 Milliarden Euro) hervor. Damit ist auch ein ab Dienstag drohender Stillstand der Regierungsgeschäfte abgewendet.

Das Paket soll finanziell strauchelnden Bürgern helfen, Impulse für die geplagte Wirtschaft geben und zusätzliche Mittel für Impfungen und den Kampf gegen das Coronavirus bereitstellen. Trump hatte Anfang vergangener Woche überraschend Einwände angemeldet und so indirekt damit gedroht, ein Veto gegen das Gesetzespaket einzulegen. Er bezeichnete es als „Schande“.

Die Corona-Pandemie hat die Vereinigten Staaten in eine schwere Krise gestürzt, sowohl wirtschaftlich als auch in Bezug auf die Gesundheit der Menschen im Land. Mehr als 19 Millionen US-Bürger haben sich bislang mit dem Coronavirus infiziert. Mehr als 333.000 Menschen in den USA sind im Zusammenhang mit der Erkrankung Covid-19 gestorben. In absoluten Zahlen gemessen sind das mehr Infektionen und Todesfälle als in jedem anderen Land der Erde.