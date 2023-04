Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die FDP im Bundestag will die Altersversorgung in Deutschland um eine gesetzliche Aktienrente ergänzen. Damit sollten die Beitragszahler vom Wachstum an den internationalen Aktienmärkten profitieren.

Wie der Fraktionsvize der Liberalen im Bundestag, Christian Dürr, am Dienstag in Berlin betonte, reichten bereits heute die Beiträge zur gesetzlichen Rente bei weitem nicht mehr aus, um die Renten