Russlands Obrigkeit versucht, massenhaft Studenten für ihre neuen Drohnenstreitkräfte anzuwerben. Aber die wollen zum Großteil nicht.

Wer sich als Mann fühle, solle die Hand heben. „Sind hier Männer im Hörsaal? Nein? Ich schäme mich für euch! Zieht euch Röcke an, bindet euch Schleifchen“, zitiert das Exilportal Werstka Andrej Skrypnikow, Dekan an der Woronescher Staatsuniversität für Ingenieurstechnologien. „Wie wollt ihr euren Mädchen in die Augen schauen, wenn sie vergewaltigt werden?“ Das sagte der Dekan nach Aussagen seiner Studenten.

Seit Anfang Dezember 2025 läuft an Russlands Hochschulen eine Kampagne, um Rekruten für die neuen Drohnenstreitkräfte zu werben. Das höhere Lernpublikum ist die neueste Zielgruppe der nach Ukraine-Kämpfern suchenden Obrigkeit. Ihm werden angeblich ungefährliche und glänzend dotierte Einjahresverträge als Drohnenpiloten angeboten. Aber Russlands akademischer Nachwuchs reagiert wenig begeistert – nicht nur, weil er den Versprechungen nicht traut.

Warnung von Juristen

Laut verschiedenen Medien und Rechtsschutzgruppen läuft die Agitation an 83 bis 95 Universitäten und 23 Fachhochschulen im ganzen Land. Nach inoffiziellen Angaben des Lehrpersonals sollen die einzelnen Lehranstalten Hunderte junge Männer mobilisieren, die Föderale Fernostuniversität in Wladiwostok etwa 32 Studenten pro Monat, die Pädagogische Staatsuniversität Nowosibirsk 109 bis zum April.

Wer freiwillig ein Jahr akademischen Fronturlaub macht, dem winken je nach Region umgerechnet 45.000 bis 55.000 Euro Handgeld, Sold und Prämien. Nach zwei bis drei Monaten Ausbildung sollen die studentischen Krieger nicht weniger als 15 Kilometer hinter der eigentlichen Front Kampfdrohnen steuern, mit der Aussicht auf kostenfreies Weiterstudieren nach ihrer Rückkehr.

Gefahren für Drohenpiloten

Allerdings warnen Wehrpflichtjuristen, das russische Gesetz sehe gar keine Einjahresverträge für Kriegsfreiwillige vor; ihnen drohe ein unbefristeter Einsatz an der Front – bei mangelnder Eignung als Drohnenpiloten auch als einfache Sturminfanteristen.

Offenbar steht hinter der Werbekampagne an den Hochschulen durchaus der Plan des Verteidigungsministeriums, die erst 2025 gegründete Waffengattung Drohnenstreitkräfte mit knapp 79.000 Soldaten aufzufüllen. 58.000 von ihnen sollen aus Luftwaffenveteranen, Drohnenamateuren beider Geschlechter und Studenten rekrutiert werden. „Die sind mit diesen Spielzeugen aufgewachsen“, erklärte ein Wehrersatzkommissar dem Portal Tatar-Inform.

Aber der Frontalltag der Drohnenpiloten ist keineswegs ungefährlich; oft sind sie mit Aufklärungsdrohnen ganz vorn im Einsatz. Und feindliche Kampfdrohnen oder Haubitzen machen vor allem auf sie Jagd.

Drohung mit Exmatrikulation

Die Studenten aber gehören zu der Altersgruppe unter 25 Jahren, die laut dem Meinungsforschungszentrum Levada zu 79 Prozent für Verhandlungen und gegen eine Fortsetzung der Kampfhandlungen in der Ukraine sind. Sie nutzen VPN, schauen oppositionelle Youtube-Kanäle, zweifeln grundsätzlich an offiziellen Versprechungen. Um doch Freiwillige auf die Beine zu bekommen, setzen manche Universitäten jetzt Hochschüler unter Druck, die durchgefallen sind und Examen nachschreiben müssen – mit widerrechtlich verkürzten oder gestrichenen Wiederholungsfristen. Ein Jahr Drohnenkrieg oder Exmatrikulation, lautet die Drohung.

Der Erfolg aber scheint gering zu sein, offenbar melden sich bisher nur wenige Studenten für die Ukraine — bezeichnend die feierliche Verabschiedung eines einzelnen Drohnenfreiwilligen an der Filiale der Nationalen Forschungsuniversität in Wolschsk zum 83. Jahrestag der Schlacht von Stalingrad.

Und viele Hochschullehrer stärken ihren nicht kriegswilligen Studenten insgeheim den Rücken. „Wir wissen selbst, dass fast alle dagegen sind“, sagt der Dozent einer Moskauer Geschichtsfakultät. „Wir als Hochschule haben auch nichts von Studienabbrechern, die an die Front verschwinden.“