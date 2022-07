Abgeordnete monieren schleppende Auszahlung von Hilfsgeldern.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat im Bundestag mit Blick auf die Flutkatastrophe im Ahrtal von einem großen Defizit beim Bevölkerungsschutz gesprochen. CDU und AfD kritisierten die rheinland-pfälzische Landesregierung wegen der schleppenden Auszahlung von Hilfsgeldern.

In der einstündigen Debatte im Parlament wurde an die Nacht auf den 15. Juli im vorigen Jahr erinnert, als riesige Wassermassen Verwüstung und Leid in das Tal im nördlichen Rheinland-Pfalz brachten. Etwa 17.000 Menschen verloren ihr gesamtes Hab und Gut, allein 103 Brücken wurden stark beschädigt oder komplett zerstört. Redner aller Fraktionen erinnerten an die 134 Toten dieser Nacht und dankten unter dem Beifall des ganzen Plenums den unzähligen Helfern für deren Einsatz.

Zu lange in Sicherheit gewogen

Faeser bilanzierte, dass „wir uns viel zu lange in Sicherheit gewogen haben“. Es gelte, sich gegen solche elementaren Ereignisse besser zu wappnen. Der Bund habe bereits einiges auf den Weg gebracht, unter anderem die SMS-Warnsignale an alle Handys und die Erneuerung des Sirenennetzes. Die Pfälzer Grünen-Abgeordnete Misbah Khan sprach von der Sorge der Ahrtal-Anwohner, bei den Menschen in Vergessenheit zu geraten.

Vertreter von CDU und AfD kritisierten massiv die rheinland-pfälzische Landesregierung. „Alle Minister gingen schlafen, als im Ahrtal die Menschen ertranken“, empörte sich der AfD-Politiker Bernd Schattner. Die Landesregierung verbreite die Legende, die Verantwortung für die Nothilfe habe bei den Kommunen gelegen. Die CDU-Abgeordnete Mechthild Heil aus dem Ahrtal monierte, dass versprochene Hilfsgelder der Mainzer Landesregierung nicht bei den betroffenen Bürgern ankämen. Die Anträge dafür seien überdies extrem kompliziert gestaltet.