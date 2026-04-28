Die besondere Förderung für Agrar-Solaranlagen ist sinnvoll, weil die landwirtschaftliche Fläche so wertvoll ist.

Dass die Energiewende dringend nötig ist, wird nicht erst durch die aktuelle Iran-Krise klar. Doch um Strom und Treibstoff in noch stärkerem Maß aus Wind und Sonne zu gewinnen, sind hohe Investitionen nötig. Wenn Bundeswirtschaftsministerin Reiche (CDU) nun die geplante Extra-Förderung von Agri-Photovoltaik-Anlagen kippen würde, wäre das ein schlechtes Signal.

Es klänge nach dem Bruch gleich zweier Versprechen, die dutzendfach von der Politik gegeben wurden: Die deutschen Landwirte auch zu „Energiewirten“ zu machen und mit den begrenzten Flächen verantwortungsbewusst umzugehen. Ja, Bewohnern ländlicher Räume blutet das Herz, wenn wertvolle Äcker und Wiesen mit Solarpaneelen zugepflastert werden, wodurch auch das Landschaftsbild leidet. Einen vertretbaren Kompromiss bieten Agri-Photovoltaikanlagen, bei denen die Sonnenkollektoren so angebracht werden, dass auf der Fläche noch Tiere gehalten oder Feldfrüchte angebaut werden können.

Die Ampel-Bundesregierung hatte gute Gründe, als sie eine besondere Förderung für solche Anlagen beschloss. Zwar ist sie bislang noch nicht ausbezahlt worden, weil die EU bremste. Doch manche Höfe setzen darauf große Hoffnungen – die jetzt zu platzen drohen. Reiche sollte sich schnell mit Landwirtschaftsminister Rainer (CSU) und Umweltminister Schneider (SPD) zusammensetzen, um dem Sonnenstrom vom Feld eine Zukunft zu geben.