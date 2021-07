Die Nato hat kurz nach der Beendigung ihres Ausbildungseinsatzes in Afghanistan das erste Trainingsprogramm für afghanische Soldaten im Ausland gestartet.

Ein Nato-Sprecher in Brüssel bestätigte den Beginn des Programmes, wollte sich aber aus Sicherheitsgründen nicht zum Ort und zu Details äußern. Informationen zufolge wurden Angehörige der afghanischen Spezialkräfte am Mittwochabend für einen Lehrgang in die Türkei geflogen. Dieser soll den Auftakt bilden für regelmäßige Ausbildungsangebote außerhalb Afghanistans.

Ob Deutschland sich an dem Training afghanischer Spezialkräfte im Ausland beteiligt, ist unklar. Nach Angaben aus Regierungskreisen vom Donnerstag ist ein Einsatz von Ausbildern der Bundeswehr nicht ausgeschlossen. Bevor darüber entschieden wird, soll abgewartet werden, ob das neue Ausbildungskonzept funktioniert. Als eine Gefahr gilt, dass sich Teilnehmer während der Lehrgänge absetzen, um dann zum Beispiel in einem EU-Land Asyl zu beantragen.

Taliban kontrollieren im mehr Landesteile

Hintergrund der Befürchtung ist, dass sich die Sicherheitslage in Afghanistan nach der im April getroffenen Abzugsentscheidung der Nato deutlich zugespitzt hat. Die militant-islamistischen Taliban kontrollieren nach mehreren Offensiven mittlerweile knapp mehr als die Hälfte der rund 400 Bezirke im Land, Teile von wichtigen Überlandstraßen und mehrere Grenzübergänge in die Nachbarländer.

Die raschen Gebietsgewinne der Islamisten kamen für viele Beobachter überraschend. Vor Beginn des Abzugs der internationalen Truppen aus Afghanistan gaben sich die allermeisten westlichen Diplomaten und Experten in Kabul zuversichtlich, dass die Sicherheitskräfte den Taliban standhalten würden.