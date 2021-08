Bei der Entscheidung, wer die AfD in den Wahlkampf führen soll, geht es auch um den Kurs der Partei.

Es sind zwei sehr ungleiche Paarungen, die da gegeneinander antreten: Hier AfD-Parteichef Tino Chrupalla im Verein mit der Bundestagsfraktions-Vorsitzenden Alice Weidel, da die nicht sonderlich bekannte Bundestagsabgeordnete Joana Cotar und der pensionierte Generalleutnant Joachim Wundrak, dessen Name selbst vielen Insidern kaum bekannt sein dürfte. Wenn die Parteimitglieder bald darüber entscheiden, welches Duo die AfD in den Bundestagswahlkampf führen soll, haben Weidel/Chrupalla in Sachen Promi-Faktor eindeutig die Nase vorn – ein nicht zu unterschätzender Vorteil.

Weidel und Chrupalla sind aber nicht nur bekannter. Beide stehen auch für den radikaleren Teil der AfD, zudem eint sie die Gegnerschaft zum Co-Parteivorsitzenden Jörg Meuthen. Der wiederum spricht sich offen für Cotar und Wundrak aus. So gesehen wird das Votum der Basis auch zum innerparteilichen Stimmungstest hinsichtlich der Frage, ob die Mitglieder mit einem „gemäßigten“ oder mit einem „radikalen“ Führungsduo in den Wahlkampf ziehen wollen. Damit steht die Partei nur wenige Wochen, nachdem sie beim Parteitag in Dresden um Einigkeit bemüht war, erneut vor einem Kampf um den Kurs der Partei. Stand heute haben dabei die „Radikalen“ um Weidel und Chrupalla, der den Vorschlag Cotars ausschlug, gemeinsam als Führungsduo aufzutreten und so die Bandbreite der AfD abzubilden, die klar besseren Karten.