Im Wahlkampfstudio hat AfD-Spitzenkandidat Michael Frisch nicht die Top-Gesprächspartner der Bundespartei. Manchmal geht er raus an Infostände. Per Handschlag begrüßt er im Ludwigshafener Bürgerbüro der Partei eine Frau, die mit ihm über das Wahlprogramm spricht, über das Wohnen in Ludwigshafen und über die Preise für Fischbrötchen.

Mit AfD-Fanschal und Käppi steht Manfred Hartinger erwartungsvoll in der Ludwigshafener Fußgängerzone vor dem Bürgerbüro der Partei. Aufgeblasene