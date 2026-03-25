In der AfD schließen die Burschenschafter ihre Reihen. Die Demontage des Landesvorsitzenden Bollinger hat sich schon länger abgezeichnet.

Es ist möglich, dass der rheinland-pfälzische AfD-Chef Jan Bollinger am Montag tatsächlich keine Ahnung hatte, dass er bereits am Mittwoch als Oppositionsführer gestürzt werden sollte. In der AfD gibt es keine Machtkämpfe, hier wird einfach durchregiert, und zwar von oben nach unten – vom einflussreichen Netzwerker, dem stellvertretenden Landesvorsitzenden und Vizefraktionschef im Bundestag, Sebastian Münzenmaier, und seinem Bundesbruder aus der Burschenschaft Germania Halle zu Mainz, dem Pfälzer Landtagsabgeordneten Damian Lohr.

Bollinger war als Spitzenkandidat nützlich, weil er trotz seiner martialischen Ankündigung, er werde den Flughafen Hahn zum Abschiebeflughafen umfunktionieren, „bis die Startbahnen glühen“, wenig Aufmerksamkeit des Verfassungsschutzes auf sich gezogen hat. Seine schwache Position in der Partei war bereits bei der AfD-Listenaufstellung im Juni 2025 offenkundig. Nur 71 Prozent hat er als Spitzenkandidat erhalten, seine Personalvorschläge kamen nicht durch.

Michael Büge, der bisherige Fraktionsgeschäftsführer, ist öffentlich in Mainz noch nicht in Erscheinung getreten. Aber in Berlin hat er 2013 der Mitgliedschaft in der stramm-rechts ausgerichteten Burschenschaft Gothia den Vorzug vor seiner Aufgabe als Staatssekretär gegeben und ist aus der CDU ausgetreten. Das sagt schon etwas über die künftige Fraktionsausrichtung aus.