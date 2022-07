Stuttgart. Die AfD Baden-Württemberg wird künftig als Ganzes vom Verfassungsschutz observiert. Welche Folgen das haben kann.

Ein ehemaliger AfD-Parlamentarier, der sich von der Polizei aus dem Landtag führen lässt. Eine Bundestagsabgeordnete, die die berufsbezogene Impfpflicht als „Vergewaltigung von Teilen des Volkes“ bezeichnet und gegen eine vermeintliche „Umvolkung“ wettert. Eine Fraktion, die am Umgang mit Antisemitismus in den eigenen Reihen zerbricht: Immer wieder bewegt sich die baden-württembergische AfD an der Grenze zum Extremismus. Der Verfassungsschutz schaut nun sehr viel genauer hin, ob und wie diese Grenze überschritten wird.

Die AfD wird jetzt auch offiziell in Baden-Württemberg vom Verfassungsschutz beobachtet. Heißt: Die Geheimdienstler dürfen die Rechtspopulisten genauer unter die Lupe nehmen, unter strengen Voraussetzungen Mitglieder observieren, Telefone überwachen, Informanten anwerben. Der Landesverband wird als Verdachtsobjekt eingestuft, wie Innenminister Thomas Strobl (CDU) am Donnerstag verkündete.

„Anhaltspunkte“ für verfassungsfeindliche Bestrebungen

Die Sicherheitsbehörden sehen also „hinreichend gewichtige tatsächliche Anhaltspunkte“ für verfassungsfeindliche Bestrebungen in der AfD Baden-Württemberg. Damit folgt der hiesige Geheimdienst der Bewertung durch das Bundesamt für Verfassungsschutz.

Mit der Beobachtung wollen die Verfassungsschützer herausfinden, ob sich der Extremismus-Verdacht erhärten lässt und die Gruppierung möglicherweise als erwiesen extremistisch eingestuft werden kann. Das ist zum Beispiel bereits beim Landesverband in Thüringen der Fall. An dessen Spitze steht mit dem Co-Landesvorsitzenden Björn Höcke der prominenteste Vertreter der Rechtsaußen-Strömung der Partei.

Landesbehörden beurteilen unterschiedlich

Die Landesverbände der AfD werden von den jeweiligen Landesbehörden ganz unterschiedlich beurteilt. Auch in Niedersachsen ist die AfD etwa Verdachtsobjekt – so wie in anderen Ländern, nur darf dies in einigen von ihnen aufgrund von Landesgesetzen nicht öffentlich mitgeteilt werden.

Im Südwesten wurden bislang lediglich die AfD-Nachwuchsorganisation Junge Alternative und der rechtsnationale „Flügel“ der Partei nachrichtendienstlich beobachtet. Diese Bewegungen werden auch als Grund angeführt, dass nun die ganze Partei ins Visier des Verfassungsschutzes rückt: Die extremistischen Strömungen hätten nennenswerten und strukturellen Einfluss auf den Landesverband, erklärte Beate Bube, Präsidentin des Landesamts für Verfassungsschutz, am Donnerstag.

Der Einfluss dieser Gruppen sei in den vergangenen Jahren gewachsen. Der dort vertretene ethnisch homogene Volksbegriff stehe im Widerspruch zu zentralen Grundprinzipien der Verfassung.

Mögliche Folgen für beamtete Mitglieder

Bube berichtete etwa vom Wahlprogramm der AfD zur Landtagswahl, das ganz eindeutig fremdenfeindliche Positionen enthalte. Flüchtlinge würden darin etwa als „Zuwanderer aus gewaltaffinen Gesellschaften“ tituliert. Mit der Bundestagsabgeordneten Christina Baum komme zudem eine Hauptprotagonistin des „Flügels“ aus Baden-Württemberg, sie habe im Land viel Rückhalt.

Aus Sicht von Innenminister Strobl kann die neue Beurteilung auch Auswirkungen auf Staatsdiener haben, die Mitglied der AfD sind. „Die Mitgliedschaft in der AfD kann jetzt Anhaltspunkt sein, dass jemand nicht auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung steht.“ „Das ist mit dem Beamtenstatus inkompatibel.“ Das sei aber immer eine Einzelfall-Entscheidung und hänge von der konkreten Tätigkeit ab. Bei den Polizistinnen und Polizisten im Land setze er jedenfalls einen sehr hohen Maßstab an, was die Verfassungstreue angehe.

AfD-Co-Parteichefin Alice Weidel kündigte juristische Schritte gegen die Beobachtung der Südwest-AfD durch den Verfassungsschutz an. „Die Einstufung der AfD Baden-Württemberg als Beobachtungsobjekt ist vollkommen ungerechtfertigt und ein reiner Willkürakt“, sagte Weidel, die auch AfD-Landesvorsitzende in Baden-Württemberg ist.

