Der ehemalige brandenburgische AfD-Landesvorsitzende Andreas Kalbitz hat schon häufiger seine Schlagfertigkeit in verbalen Auseinandersetzungen bewiesen. Dass Kalbitz, der aus der AfD ausgeschlossen wurde, auch körperlich hinlangen kann, bekam jetzt Dennis Hohloch zu spüren.

Der AfD-Fraktionschef in Brandenburg meldete sich am Dienstag aus einem Krankenhaus – wo er nach eigener Aussage mit einem Milzriss liegt. Den hat sich der 31-Jährige laut einem Bericht des Redaktionsnetzwerks Deutschland in der vergangenen Woche in den Fraktionsräumen im Potsdamer Landtag zugezogen, als ihn Ex-Landeschef Kalbitz begrüßte und dabei in die Seite boxte – wohl unabsichtlich heftig. Nach Informationen aus der AfD erlitt Hohloch innere Verletzungen, Anhaltspunkte für einen Streit zwischen den beiden Männern gibt es nicht. Während der Vorfall in der zerstrittenen Partei heftige Debatten und Spekulationen ausgelöst hat, leitete die Staatsanwaltschaft Potsdam Ermittlungen gegen Kalbitz ein. Es gehe um den Anfangsverdacht der fahrlässigen Körperverletzung.