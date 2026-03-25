Die neue AfD-Fraktion im Landtag hat am Mittwoch dem bisherigen Fraktionschef und AfD-Landesvorsitzenden Jan Bollinger die Gefolgschaft versagt.

Stattdessen wurde Michael Büge nach RHEINPFALZ-Informationen mit 18 zu sechs Stimmen zum neuen Fraktionsvorsitzenden gewählt. Erster Stellvertreter wurde Joachim Paul, Damian Lohr ist erneut als Parlamentarischer Geschäftsführer gewählt worden.

Noch am Montag sah sich Bollinger bei einer Pressekonferenz in der Rolle des Oppositionsführers auch für die künftige Legislaturperiode. Zuletzt verdichteten sich aber die Informationen, wonach Büge, der neu in den Landtag einzieht, aber seit 2017 als Geschäftsführer der Fraktion arbeitet, neuer Fraktionschef werden könnte. Darüber hatte zunächst die „Allgemeine Zeitung“ berichtet. Büge war zuvor CDU-Staatsekretär in der Berliner Senatsverwaltung, wurde 2013 aber wegen seiner Mitgliedschaft in der schon damals wegen rechtsextremistischer Umtriebe kritisierten Berliner Burschenschaft Gothia entlassen. Später trat Büge aus der CDU aus.