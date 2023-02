Ein AfD-Abgeordneter lässt sich in einer russischen Propaganda-Talkshow zuschalten und AfD-Chef Chrupalla legt gemeinsam Kränze mit dem russischen Botschafter nieder. Das sorgt auch in Teilen der Partei für Kopfschütteln.

Am Donnerstag hatte sich der Berliner Bundestagsabgeordnete Steffen Kotré in der Talkshow des russischen Chefpropagandisten Wladimir Solowjow zuschalten lassen. Solowjow wird in seiner Sendung oft laut, beschimpft die deutsche Regierung, streut deutsche Wörter ein und imitiert dabei eine schroffe Nazi-Aussprache. Zuletzt hatte er Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) als „Miss Ribbentrop“ bezeichnet. Joachim von Ribbentrop war deutscher Außenminister unter Adolf Hitler.

Kotré sagte im Gespräch mit Solowjow, dass die Mehrheit der Deutschen gegen die Lieferungen schwerer Waffen an die Ukraine sei, die Medien aber alles dafür tun würden, um das Volk gegen Russland und dessen Führung einzunehmen. Den Auftritt verteidigte er am Freitag bei Twitter: „Ich sage: trotz Krieg: Diplomatie und miteinander reden – alle Kanäle nutzen“. Bereits im Frühjahr hatte ihm der stellvertretende AfD-Fraktionschef Norbert Kleinwächter „widerliche Putin-Propaganda“ vorgeworfen.

„Persönliche Meinung“

AfD-Co-Chef Tino Chrupalla sagte, Kotré habe in der Sendung „seine persönliche Meinung zum Ausdruck“ gebracht. Chrupalla selbst präsentierte sich am Donnerstag mit Wladimir Putins hochrangigstem Diplomaten in Deutschland, Botschafter Sergej Netschajew. In der Gedenkstätte Seelower Höhen in Brandenburg legten beide gemeinsam Kränze nieder. Hintergrund war der 80. Jahrestag der Schlacht von Stalingrad.

Auf die Frage, wie er den Auftritt mit dem Botschafter begründe, sagte Chrupalla: „Wir müssen deeskalieren und diplomatisch die Hand reichen.“

In Teilen der AfD stieß die Aktion auf Kritik. Chrupalla biedere sich dem russischen Aggressor an. Er habe sich von der russischen Botschaft instrumentalisieren lassen, hieß es hinter vorgehaltener Hand.