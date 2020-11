Am Sonntag wird um 15 Uhr ein Airbus A 321 der Air France in Berlin-Tegel (TXL) in Richtung Paris abheben. Es wird der letzte reguläre Flug sein, der von dem innerstädtischen Flughafen startet.

Es ist kein Zufall, dass die französische National-Airline in Tegel den Betrieb beendet: Eine Caravelle der Air France nach Paris eröffnete 1960 auch den Linienflugverkehr hier. So wird das seit langem feststehende Ende des Flughafens, der vielen Menschen ans Herz gewachsen ist, noch einmal zu einem symbolischen Verweis auf die Vergangenheit. Ohne die Blockade, als die Sowjets alle Landwege in den Westteil der Stadt sperrten, hätte es den Airport im Sektor der damaligen französischen Schutzmacht wohl nie gegeben. Damit die eingeschlossene Bevölkerung ausreichend mit Lebensmitteln und Kohle versorgt werden konnte, benötigten die „Rosinenbomber“ neben Tempelhof und Gatow dringend einen dritten Landeplatz. Kurzerhand ließen die West-Alliierten einen Großteil des Volksparks Jungfernheide einebnen und innerhalb von 90 Tagen einen besseren Feldflughafen bauen – mit der damals längsten Landebahn (fast 2,5 Kilometer) in Europa.

Wie aus einem Science-Fiction-Roman

In den siebziger Jahren entstand nach dem Abriss der Provisorien der vielzitierte „Flughafen der kurzen Wege“. Das von den Architekten Meinhard von Gerkan und Volkwin Marg entworfene sechseckige Hauptterminal A galt damals weltweit als architektonisches Glanzstück und steht inzwischen unter Denkmalschutz. 14 Maschinen konnten anfangs direkt andocken, Busse, Taxis und Privatwagen unmittelbar vor den Gates halten. Zwischen Ausstieg aus dem Fahrzeug und Einstieg ins Flugzeug lagen – bevor die Sicherheitskontrollen immer strikter wurden – nur wenige Minuten. Als der Flughafen vor 46 Jahren eröffnet wurde, wirkte dieses in der Sonne silbern schimmernde Gebäude mit Automatiktüren, Fahrstühlen und Glasfronten wie aus einem Science-Fiction-Roman entsprungen.

Seit Jahren auf Verschleiß gefahren

Doch spätestens nach dem Mauerfall, als viele DDR-Bürger erstmalig von Tegel in die Welt aufbrachen, wurde es auf dem Flughafen immer enger. War Tegel einst für rund 10.000 Fluggäste am Tag ausgelegt, wurden vor Corona täglich zwischen 60.000 und 70.000 Passagiere auf dem überlasteten Airport abgefertigt. Tegel platzte aus allen Nähten, wurde seit Jahren auf Verschleiß gefahren und war schon längst kein metropolengerechter Landeplatz mehr – ohne Bahnanbindung, aber mit häufig verstopften Zufahrtsstraßen.

Während Hunderttausende lärmgeplagte Anlieger seit Jahren dem Abschied von Tegel entgegenfiebern, haben viele Einheimische eine große emotionale, oft von Nostalgie geprägte Bindung zu dem kompakten Flughafen. Nun lässt die Pandemie keinen Raum für Sentimentalitäten, auch keinen für eine große Party.

„Muffiges Personal“

Auswärtige sahen den Airport gerade zuletzt oft kritischer. Wer „Flughafen Tegel“ googelt und die Nutzerbewertungen durchsieht, findet zwar reichlich aktuellen Abschiedsschmerz. Aber ansonsten ist dort immer wieder zu lesen: „vollkommen überfordert“, „muffiges Personal“, „eine Stunde Wartezeit aufs Gepäck“ und „Terminal mutet wie ein Hangar an“. Rund 11.000 Bewerter gaben TXL im Schnitt nur 2,7 von 5 Punkten, ein wenig schmeichelhaftes Urteil.

Jetzt, kurz vor Torschluss, wirkt das halbleere Terminal A wie ein Relikt aus den siebziger Jahren. Studenten der Beuth-Hochschule, angehende Ingenieure, werden hier künftig inmitten der alten Technik neue entwickeln. Doch erst einmal bleibt der Flughafen auch nach dem letzten Aufruf „AF1235“ nach Paris Charles de Gaulle weiter „betriebsfähig“. Die echte Übergabe ist für den 4. Mai 2021 geplant. Bis dahin bleiben Technik, Befeuerung der Start- und Landebahnen und Flugüberwachung einsatzbereit – sollte der BER einmal ausfallen.