Am Montag beginnt eines der umstrittensten politischen Strafverfahren in der Türkei. Angeklagt ist der Oppositionspolitiker Ekrem Imamoglu. Ihm droht lebenslange Haft.

Bis zu seiner Absetzung galt der populäre Imamoglu als aussichtsreichster Herausforderer des Staatschefs Recep Tayyip Erdogan, der die Türkei seit 23 Jahren mit zunehmend harter Hand führt. Bei den spätestens 2028 fälligen Präsidentenwahlen sollte Imamoglu als Kandidat der sozialdemokratischen Oppositionspartei CHP antreten. In den meisten Meinungsumfragen lag er deutlich vor dem Amtsinhaber.

Für Erdogan ist Imamoglu so etwas wie ein Angstgegner. 2019 gewann er die Oberbürgermeisterwahl in Istanbul. Bis dahin wurde die größte Stadt der Türkei von Erdogans islamisch-konservativer AKP regiert. 2024 konnte Imamoglu seinen Wahlsieg wiederholen. Für Erdogan war das auch eine persönliche Schmach, hatte er doch 1994 seine politische Karriere als Oberbürgermeister der Bosporusmetropole begonnen. „Wer Istanbul gewinnt, gewinnt die Türkei“, lautet ein Spruch, den auch Erdogan früher gern zitierte. Jetzt schickt sich die Justiz an, den gefährlichsten Rivalen des Staatschefs auszuschalten.

Weitere 406 Beschuldigte

Die 3741 Seiten lange Anklageschrift beschuldigt Imamoglu, als Anführer einer kriminellen Vereinigung zwischen 2015 und 2025 insgesamt 160 Straftaten begangen zu haben. Dabei geht es um angebliche Korruptionsdelikte und Geldwäsche, vor allem bei der Vergabe städtischer Aufträge. Den verursachten Schaden beziffert die Staatsanwaltschaft auf umgerechnet 3,6 Milliarden Euro. Die Staatsanwaltschaft fordert für den 54-Jährigen 2352 Jahre Haft.

Die Ermittlungen gegen Imamoglu leitete der Istanbuler Generalstaatsanwalt Akin Gürlek. Erdogan berief ihn im Februar dieses Jahres zum Justizminister. Regierungskritiker sagen, der Vorgang zeige die enge Verquickung von Politik und Justiz in der Türkei. Die Menschrechtsorganisation Human Rights Watch wirft der Regierung vor, sie setze die Justiz als Waffe gegen die Opposition ein.

Neben Imamoglu sitzen in diesem Mammutprozess weitere 406 Beschuldigte auf der Anklagebank, unter ihnen Berater des abgesetzten Oberbürgermeisters, Bedienstete der Stadtverwaltung, Geschäftsleute und die früheren Bürgermeister der Istanbuler Stadtbezirke Sisli und Beylikdüzü. Angeklagt ist auch Imamoglus Anwalt Mehmet Pehlivan. Er wurde im Juni 2025 festgenommen und sitzt seither in Untersuchungshaft.

Europas größter Gerichtssaal

Für das Verfahren ließ das Justizministerium eigenes einen neuen Gerichtssaal im Marmara-Gefängnis bei Silivri bauen. Dort sitzt Imamoglu, wie Tausende politische Gefangene, in Haft. Mit Platz für 555 Angeklagte, 1268 Anwälte und 472 Zuhörer ist es der größte Gerichtssaal der Türkei und vermutlich Europas. Die Angeklagten werden durch unterirdische Gänge aus ihren Gefängnistrakten direkt in den Saal geführt, um jeden Kontakt mit der Außenwelt zu unterbinden.

Imamoglu bezeichnet die Anklageschrift als „einen Haufen Lügen, der durch Drohungen und Zwang zustande gekommen ist“. Auf der Plattform X schrieb er: „Sie haben 237 Tage gebraucht, um diesen unrechtmäßigen Text voller Verleumdungen und Unwahrheiten zu verfassen“, so Imamoglu. „Sie sollten sich schämen.“

Die Anklage stützt sich auf die angeblichen Aussagen von 15 „geheimen“ Zeugen, deren Identität Imamoglu und seine Verteidiger nicht kennen. Auch 76 Angeklagte wollen laut Staatsanwaltschaft in dem Prozess „Reue zeigen“ und gegen Imamoglu aussagen – in der Hoffnung auf mildere Strafen. Beobachter rechnen mit einer Prozessdauer von bis zu acht Jahren.

Der am Montag beginnende Prozess ist nur eines von mehreren Strafverfahren, mit denen die Justiz den Erdogan-Herausforderer überzieht. Bereits im Juli verurteilte ein Gericht Imamoglu wegen Beamtenbeleidigung zu 20 Monaten Haft. Im Februar erhob die Staatsanwaltschaft eine weitere Anklage. Dabei geht es um personenbezogene Daten von 4,7 Millionen Nutzern der digitalen Stadtplattform „Istanbul Senin“ (Istanbul gehört Dir), die ins Ausland gelangt und dort zum Kauf angeboten worden seien. Die Staatsanwaltschaft sieht darin „politische Spionage“. Sie fordert bis zu 20 Jahre Haft.