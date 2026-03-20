Der Ton in der schwarz-roten Koalition im Bund wird rauer. Es geht um die Rolle von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) bei einem Großprojekt in der Pfalz.

Der rheinland-pfälzische SPD-Landesgruppenvorsitzende Matthias Mieves hat Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) frontal angegriffen. Reiche habe „keine Idee für die wirtschaftliche Entwicklung unseres Landes“, schreibt Mieves in einer am Freitag vor der Wahl in Rheinland-Pfalz versendeten Pressemitteilung. Ihr Handeln in Sachen ACC zeige „einmal mehr“, dass sie kein Interesse an einer zukunftsorientierten Wirtschaftspolitik habe. „Katherina Reiche ist die schlechteste Ministerin der Regierung.“ Eine so harte Attacke gegen eine Ministerin der eigenen Regierung ist selbst in Wahlkampfzeiten sehr ungewöhnlich.

Hintergrund ist die Berichterstattung der RHEINPFALZ. Die hatte exklusiv über eine Kleine Anfrage der Grünen berichtet. Aus ihr ging hervor, dass weder Reiche noch ihre Staatssekretäre seit Amtsantritt direkten Kontakt zur Automotive Cells Company gesucht haben – obwohl die geplante, vom Bund geförderte Batteriezellfabrik in Kaiserslautern kurz vor dem Aus steht. „Das ACC-Batteriezellenwerk wäre für die wirtschaftliche Entwicklung in Kaiserslautern und der Westpfalz enorm wichtig gewesen“, so Mieves. „Dass eine Bundeswirtschaftsministerin oder einer ihrer Staatssekretäre es nicht für nötig hält, das Gespräch mit dem Batteriehersteller ACC zu suchen, entsetzt mich.“

Die CDU will das nicht auf sich sitzenlassen. Für sie liegt die Verantwortung nicht beim Bund – sondern im Land beim amtierenden Ministerpräsidenten. „Da zeigen drei Finger zurück auf die SPD in Rheinland-Pfalz“, sagte CDU-Landesgruppenvorsitzender Johannes Steiniger der RHEINPFALZ. „Über Monate hat sich Schweitzer nicht um das Thema ACC gekümmert. Keine eigenen Lösungen entwickelt für diese wichtige Ansiedlung. Im zuständigen Ausschuss des Landes war es die CDU, die das Thema immer wieder adressiert hat.“