Für Jahrzehnte war das Recht auf Schwangerschaftsabbruch in Amerika garantiert. Nun ist Texas mit einem rigiden Verbot vorgeprescht. Weshalb sich der Oberste Gerichtshof der USA mit dem texanischen Abtreibungsgesetz befasst.

Normalerweise arbeitet sie in der Notaufnahme eines Krankenhauses in Baltimore. Im Schichtdienst. Ein Knochenjob. Doch an diesem Montag ist Julie Rice frühmorgens ins 50 Kilometer entfernte Washington gefahren.