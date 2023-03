Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In Polen sind Abtreibungen nur in Ausnahmefällen erlaubt. Nun will die nationalkonservative Regierung Daten über Schwangerschaften speichern lassen.

Ein Polizist, Staatsanwalt oder Geheimdienstagent könnte demnächst vor der Tür stehen und fordern: „Ich muss Ihren Bauch inspizieren. Sie sind im fünften Monat schwanger.“