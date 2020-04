Abstand halten in Corona-Zeiten – dazu rufen die Politiker die Menschen derzeit bundesweit auf. Bei einem Besuch der Uniklinik Gießen haben Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und Sozialminister Kai Klose (Grüne) am Dienstag allerdings selbst kein gutes Beispiel gegeben.

Auf dem Nachrichtendienst Twitter machte ein Foto die Runde, dass die Politiker zusammen mit einigen Begleitern dicht beieinanderstehend in einem Aufzug zeigte. Prompt wurde Kritik an ihrem Verhalten laut. Hessens Staatskanzlei räumte den Fehler in einem Tweet ein: „Da muss man nicht groß drumherum reden: Das hätte nicht passieren dürfen. Auch wenn alle Mundschutz tragen… in diesem Aufzug stehen zu viele Menschen.“

Spahn: „Dann passiert es manchmal doch“

Spahn sagte, es sei wichtig, Abstand zu halten, selbst wenn man Mundschutz trägt. „Und dass das manchmal nicht so leicht fällt im Alltag, haben wir ja auch gerade wieder gemerkt.“ Alle hätten sich vorgenommen, nicht gleichzeitig in den Aufzug zu steigen – „und dann passiert es halt manchmal doch“. Es seien genau die Dinge des Alltags, „wo wir eben alle miteinander die nächsten Wochen und Monate diszipliniert bleiben müssen“.

Auf Twitter wurde das Foto von vielen Nutzern kommentiert. Hier gibt es einige Tweets zum Thema:

In diesem Aufzug in der Uniklinik #Gießen stehen u.a.: der Bundesgesundheitsminister, der hessische Ministerpräsident, der Kanzleramtsminister, der hessische Gesundheitsminister, der Chef der hessischen Staatskanzlei. #AbstandHalten pic.twitter.com/FSP4MQFv5O — Bodo Weissenborn (@_Straeuble) April 14, 2020