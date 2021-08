Kurz vor dem Ende ihrer Amtszeit reist Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) noch einmal nach Russland und in die Ukraine. In Moskau kommt Merkel am Freitag mit Kreml-Chef Wladimir Putin zusammen – ausgerechnet am ersten Jahrestag des Giftanschlags auf den Oppositionspolitiker Alexej Nawalny. Zwei Tage später wird die Kanzlerin in der ukrainischen Hauptstadt Kiew erwartet.

Der „ungelöste Fall“ Nawalny belaste das deutsch-russische Verhältnis schwer, betonte Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwoch in Berlin. Die Forderungen der Bundesregierung nach Aufklärung der Hintergründe und Bestrafung der Verantwortlich stünden „weiter im Raum“.

Äußerst angespannte Beziehungen

Nawalny sieht den Kreml hinter seiner versuchten Tötung im August des vergangenen Jahres. Auf den prominenten Putin-Kritiker war damals ein Anschlag mit einem Nervengift der Nowitschok-Gruppe verübt worden, den er nur knapp überlebte. Nach monatelanger medizinischer Behandlung in Deutschland sitzt Nawalny inzwischen eine Haftstrafe in einem russischen Straflager ab, gegen seine Organisationen und Mitstreiter gehen die russischen Behörden rigoros vor.

Der Fall Nawalny brachte die seit der russischen Krim-Annexion äußerst angespannten Beziehungen zwischen Russland und dem Westen auf einen neuen Tiefpunkt. Während die EU weitere Sanktionen gegen Russland verhängte, wirft der Kreml dem Westen vor, eine „Propagandakampagne“ gegen Moskau zu führen. Diese Woche beschuldigte das russische Außenministerium allen voran Deutschland, „keine Gelegenheit auszulassen, den Hype um Nawalny“ als Vorwand für „neue Angriffe gegen uns“ zu nutzen.

Merkel und Putin kennen sich gut

Trotz des brisanten Jahrestags und der scharfen Töne im Vorfeld rechnet der Chefredakteur der Website „Russia in Global Affairs“, Fjodor Lukjanow, mit einer freundlichen Begegnung zwischen Merkel und Putin. In dem Wissen, dass Merkel bald aus dem Amt scheide, werde Putin „alles dafür tun, eine warme Atmosphäre für das Treffen zu schaffen“.

Wenige Staats- und Regierungschefs kennen sich so gut wie die Politik-Veteranen Merkel und Putin, und beide verbindet auch biographisch vieles mit dem Land des jeweils anderen. Merkels Besuch in Russland ist ihr zwanzigster während ihrer Kanzlerschaft. „Unabhängig von Merkels Haltung gegenüber Putin und Russland sind beide ein wichtiger Teil ihres politischen Gepäcks“, sagt Lukjanow. Die Bundesrepublik sei einer der wichtigsten westlichen Investoren in Russland, erinnert er. Einig sind sich Putin und Merkel zumal im international heftig umstrittenen Dossier Nord Stream 2.

Auch Situation in der Ukraine soll Thema sein

Auch die Ukraine soll bei dem Merkel-Putin-Treffen zur Sprache kommen. Die „Umsetzung der Minsker Vereinbarungen zur friedlichen Lösung des Konflikts in der Ostukraine“ stehe auf der Agenda, erklärte Seibert. Merkel wolle nicht unter dem Eindruck gehen, dass der Minsker Prozess „zu einem politischen Zombie“ geworden sei, sagt Lukjanow.

Gemeinsam mit Frankreich, Russland und der Ukraine bildet Deutschland das sogenannte Normandie-Format, innerhalb dessen über eine Beilegung des Konflikts der ukrainischen Regierung mit den pro-russischen Rebellen im Osten des Landes verhandelt wird. Merkel gilt dabei als zentrale Vermittlerin. Mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj hatte sich Merkel zuletzt im Juli in Berlin getroffen. Damals warf Selenskyj Russland die Blockade einer friedlichen Lösung vor.

Anschließender Besuch in Ukraine

Symbolisch aufgeladen ist nicht nur der Zeitpunkt von Merkels Besuch in Moskau - auch in Kiew hält sich die Kanzlerin vor einem besonderen Termin auf. Am Dienstag begeht die Ukraine den 30. Jahrestag ihrer Unabhängigkeitserklärung von der Sowjetunion. Am Vortag richtet Kiew ein internationales Gipfeltreffen zur Krim-Annexion aus.

Auch mit Selenskyj werde Merkel über den Stand bei den Minsker Vereinbarungen sprechen, erklärte Seibert. Demnach stellt sich die Kanzlerin auch auf weitere Kritik Kiews am Thema Nord Stream 2 ein. „Wir nehmen die Sorgen der ukrainischen Seite sehr ernst“, unterstrich Seibert. Es bleibe dabei, dass Deutschland dafür eintritt, dass die Ukraine Transitland für russisches Gas bleibt.