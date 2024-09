Kleine Münzen heißen in der Ukraine «Kopijka» und in Russland «Kopejka». Weil das zu ähnlich klingt, möchte die ukrainische Zentralbank das ändern.

Kiew (dpa) - Die Ukraine möchte in einem weiteren Schritt der Abgrenzung von Russland den Namen ihrer Kleinmünzen ändern. Statt «Kopijka» sollten sie künftig «Schah» heißen, teilte die Zentralbank in Kiew mit. Man sei nach der Auseinandersetzung mit der Geschichte des ukrainischen Geldumlaufs zu dem Schluss gekommen, dass der Name «Kopijka» ein Symbol der Moskauer Besatzung sei, sagte Zentralbankchef Andrij Pyschnyj laut Mitteilung.

Die ähnliche Bezeichnung «Kopejka» wird in Russland für die kleinste Währungseinheit verwendet. Die Kopeken haben aber auch in Russland kaum noch Bedeutung, weil der Rubel stark geschwächt ist und die Münzen kaum noch Wert haben.

Vorschläge für die nötige Gesetzesänderung hat die Nationalbank nach eigenen Angaben bereits ausgearbeitet. Ein Austausch der Münzen, die im Umlauf sind, ist demnach nicht geplant, sie würden gleichzeitig im Umlauf sein.

Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als zweieinhalb Jahren gegen die russische Invasion. Die Ukraine hatte als Abgrenzung von Russland etwa schon Straßennamen umbenannt und Denkmäler abgerissen.