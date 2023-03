Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das drastische Vorgehen der Regierung in Peking gegen die Demokratiebewegung in Hongkong löst in der großen Koalition die Forderung nach einer Neuausrichtung der China-Politik aus.

Der außenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Nils Schmid, sagte, der bisher von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) verfolgte Ansatz einer gesellschaftlichen und politischen Öffnung des