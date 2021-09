Das öffentliche Leben in der Pandemie richtet sich in Rheinland-Pfalz ab Sonntag nach einer neuen Corona-Warnampel. Das dreistufige System sieht Einschränkungen für diejenigen vor, die nicht geimpft oder genesen sind.

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) sagte am Dienstag nach einer Kabinettssitzung in Mainz, mit dem neuen System gebe es für Geimpfte und Genesene „ein sehr großes Stück Normalität“. Allen anderen solle bei einem negativen Test ebenso eine Teilnahme an Veranstaltungen oder der Besuch von Restaurants ermöglicht werden, allerdings in einem geringeren Umfang.

Die drei neuen Warnstufen richten sich nicht mehr allein nach der Inzidenz der Neuinfektionen mit dem Virus Sars-CoV-2, wie Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) mitteilte. Zusätzlich werde in der neuen Corona-Landesverordnung die Hospitalisierungsinzidenz berücksichtigt, kündigte Hoch an – also die Anzahl der Neuaufnahmen von Covid-Patienten in Kliniken innerhalb von sieben Tagen bezogen auf 100.000 Einwohner. Als dritter Faktor für die Bemessung der Warnstufen kommt noch der prozentuale Anteil von Menschen mit Covid-19 auf den Intensivstationen der Krankenhäuser hinzu.

Kinder unter zwölf Jahren zählen nicht mit

Je nachdem, welche Warnstufe in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt erreicht wird, hat das Auswirkungen auf die Anzahl der lediglich getesteten Personen, die beispielsweise noch ein Kino oder eine Veranstaltung besuchen dürfen. Geimpfte und genesene Bürger sind dagegen weitgehend von solchen Einschränkungen befreit. Kinder unter zwölf Jahren werden wie Geimpfte und Genesene behandelt.

Die neue Corona-Warnampel wird auch den schulischen Alltag steuern. So besteht bei der Warnstufe 1 lediglich eine Maskenpflicht im Gebäude, nicht aber am Platz und im Freien, wie Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) mitteilte. Bei Warnstufe 2 besteht die Maskenpflicht in den weiterführenden Schulen auch am Platz, also während des Unterrichts im Klassenraum. Erst in der Warnstufe 3 müssen auch die Kleinen in der Grundschule eine Maske im Unterricht tragen.

Klasse nicht mehr komplett in Quarantäne

Entsprechend der Beschlüsse der Gesundheitsministerkonferenz vom Montag gilt bei einem Infektionsfall an einer Schule die Quarantäne nur noch für die unmittelbar Betroffenen. Alle anderen müssen an fünf Schultagen in Folge einen Corona-Schnelltest vornehmen und Maske tragen.

Die neuen Regeln in Rheinland-Pfalz stehen im Zusammenhang mit einer Änderung des Infektionsschutzgesetzes, die der Bundestag am Dienstag beschloss. Demnach soll für den Kampf gegen die Pandemie im Herbst und Winter die Anzahl der Corona-Patienten in den Kliniken die wichtigste Messlatte sein. Dies soll die Orientierung an den Infektionszahlen ablösen, die wegen vieler Geimpfter als nicht mehr so aussagekräftig gilt.

Zudem sollen Beschäftigte in Kitas, Schulen und Pflegeheimen für die Zeit der Krise vom Arbeitgeber gefragt werden können, ob sie geimpft sind. „Die Freiwilligkeit der Entscheidung über die Inanspruchnahme von Impfschutz bleibt unberührt“, heißt es zur Erläuterung im Entwurf.