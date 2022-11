Ab Samstag 0 Uhr gilt in Rheinland-Pfalz keine Isolationspflicht mehr für Menschen, die positiv auf das Coronavirus getestet sind.

Das teilte Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) am Dienstag nach der Kabinettssitzung mit. Anstelle der Isolationspflicht müssen die Betroffenen aber außerhalb der eigenen Wohnung durchgehend Maske tragen, und zwar mindestens fünf Tage lang. Einkaufen und Spazierengehen sei damit möglich, ein Besuch im Fitnessstudio oder im Restaurant aber faktisch ausgeschlossen, sagte der Minister. Kinder, die noch eine Kindertagesstätte besuchen, sind den Angaben nach weiterhin von der Maskenpflicht befreit. „Die Aufhebung der Absonderungspflicht ist derzeit vertretbar. Wir haben gesehen, dass die Herbstwelle ohne tiefgreifende Maßnahmen abgeebbt ist. Die Menschen haben Verantwortung übernommen“, sagte Hoch.

Arbeitnehmer, die Symptome einer Erkrankung haben, sollen sich ebenso wie bisher von ihrem Hausarzt krankschreiben lassen. Wer trotz positiven Tests keine Symptome hat, muss künftig aber zur Arbeit gehen – mit Maske. Wer gegen die Maskenpflicht verstoße, müsse mit einem Bußgeld rechnen, sagte Hoch.

Betretungsverbot in Heimen und Kliniken

Für Beschäftigte in Krankenhäusern oder Pflegeheimen gilt nach wie vor ein Betretungsverbot, wenn sie Corona-positiv sind. Auch Besucher dürfen nur mit negativem Ergebnis in die Einrichtungen.

Im Rahmen der sogenannten Arbeitsquarantäne sei es möglich, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer doch ihrer Arbeit in Kliniken oder Heimen nachgehen. Laut Hoch könnten infizierte Mitarbeiter beispielsweise infizierte Patienten oder Heimbewohner betreuen.

Die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) Rheinland-Pfalz, Susanne Wingertszahn, sagte, die Aufhebung der Isolationspflicht sei „mit Vorsicht zu genießen“. Sie warnte: „Eines muss aber weiter klar sein: Menschen mit Infektionskrankheiten haben am Arbeitsplatz nicht zu suchen.“ Vor allem in Branchen, in denen Personalmangel herrscht, könnten Beschäftigte unter Druck geraten, trotz einer Infektion zu arbeiten.

Bayern, Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein haben die Isolationspflicht bereits aufgehoben, Hessen folgt am heutigen Mittwoch. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) ist gegen die Aufhebung.

