Große Probleme für Pendler am Dienstag: Ein umgekippter Sattelzug blockierte am Morgen und Vormittag die A63 zwischen Göllheim und Kirchheimbolanden. Was später aussah, wie eine Schar von Geisterfahrern, war eine Strategie der Polizei, um den kilometerlangen Stau aufzulösen.

Aus bislang ungeklärter Ursache war am Dienstagmorgen gegen 4.55 Uhr ein 73-jähriger Fahrer mit seinem Sattelzug auf der A63 in Fahrtrichtung Mainz von der Fahrbahn abgekommen, wie