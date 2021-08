Atlas heißt in der griechischen Mythologie ein Titan, der das Himmelsgewölbe im Westen trägt. „Atlas“ ist auch der Name des größten Transportflugzeugs der Bundeswehr, des Airbus A400M. Jetzt sind Maschinen im dramatischen Evakuierungseinsatz in Afghanistan.

Konzipiert wurde die A400M als Mehrzweckflugzeug: Die gut 45 Meter lange Maschine mit einer Spannweite von gut 42 Metern hat 340 Kubikmeter Laderaum für 37 Tonnen Fracht. Darin kann sie je nach Version schweres Gerät wie den Schützenpanzer „Puma“ oder den Kampfhubschrauber „Tiger“ transportieren, aber auch bis zu 114 Soldaten. Sie kann aber auch in der Luft sowohl schnelle Jagdflugzeuge als auch langsame Hubschrauber betanken oder als Lazarettflugzeug für den Verwundetentransport ausgerüstet werden.

Weil sie auch auf Gras oder Sand landen kann, extrem wendig und gut gegen Beschuss geschützt ist, kann die „Atlas“ als taktischer Transporter in Konfliktgebieten eingesetzt werden. Mit einer Reichweite von (voll beladen) 3300 bis (leer) 8700 Kilometern in der Bundeswehr-Konfiguration ist sie bei einer Dienstgipfelhöhe von 11,3 Kilometern aber auch ein strategischer Transporter.

Entwicklung verzögerte sich

Für die Bundeswehr hat die in Spanien endmontierte A400M auch eine leidvolle Geschichte. Die Entwicklung verzögerte sich um Jahre und die Kostenplanung wurde um Milliarden überschritten. Die ersten der ab 2014 erhaltenen Maschinen besaßen nicht alle versprochenen Fähigkeiten, hatten aber viele technische Probleme. Vor allem die neuen Turboprop-Triebwerke muckten, deren Elektronik um ein Vielfaches komplizierter ist als beim Super-Airbus A380.

2015 blieben die deutschen Maschinen zunächst am Boden, nachdem in Spanien beim Hersteller eine A400M bei einem Testflug abgestürzt war. Aktuell besitzt die Luftwaffe 35 „Atlas“-Maschinen. 2026 sollen es 53 sein.