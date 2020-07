US-Präsident Donald Trump hat sein offizielles Okay zum Teilabzug amerikanischer Soldaten aus Deutschland gegeben. Mainz freut sich über die teils harsche Kritik von US-Volksvertretern an den Abzugsplänen.

Donald Trump hat den Abzug von 9500 Soldaten aus Deutschland auf den Weg gebracht. Der Präsident habe entsprechende Planungen des Verteidigungsministeriums gebilligt, teilte Pentagon-Sprecher Jonathan Hoffman am Dienstag (Ortszeit) mit. Details dazu, wann der Abzug beginnen soll und wohin die Soldaten verlegt werden sollen, nannte er allerdings nicht.

Hoffman sagte, sein Ministerium werde in den kommenden Wochen den Kongress über die Abzugspläne informieren. Danach werde die US-Regierung Konsultationen mit den Nato-Partnern abhalten. Durch die Umverlegung der Truppen sollten die „Abschreckung“ gegenüber Russland verstärkt und die strategische Flexibilität der US-Armee erhöht werden. Aus dem Pentagon hieß es, ein Teil der Soldaten werde in die USA zurückkehren, während andere Teile in osteuropäische Länder – immer wieder wird Polen genannt – verlegt werden sollen.

Der US-Kongress könnte blockieren

Bevor diese Pläne umgesetzt werden können, gilt es jedoch noch etliche Unsicherheiten zu überwinden: Der US-Kongress könnte den von Trump gewünschten Teilabzug noch über den Militärhaushalt blockieren oder zumindest deutlich erschweren. Zudem bewirbt sich Trump im November um eine zweite Amtszeit als US-Präsident. Falls er die Wahl verlieren sollte, könnte der neue Präsident die Pläne auf Eis legen.

Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) hat derweil den angekündigten Widerstand im US-Kongress gegen den geplanten Teilabzug von US-Streitkräften aus Deutschland begrüßt. Er sei „dankbar und erfreut“, dass sich auch prominente Republikaner in den USA „klar und deutlich für die Standorte in Deutschland und damit auch in Rheinland-Pfalz positioniert“ hätten, teilte Lewentz am Mittwoch in Mainz mit. Republikanische Kongressmitglieder argumentieren, die Verringerung der Truppenpräsenz in Deutschland schade der Sicherheit der USA.

18.500 US-Soldaten in Rheinland-Pfalz

Man beobachte „aufmerksam“ die aktuellen Debatten, sagte Lewentz weiter. Auch die Landesregierung habe das Ziel, „die Präsenz der US-Streitkräfte im Land auf dem heutigen Niveau zu halten“. In Rheinland-Pfalz sind rund 18.500 US-Soldaten stationiert, was also mehr als der Hälfte der US-Truppenpräsenz in Deutschland entspricht.

Die Landesregierung hat im Übrigen keine weitergehenden Informationen zu den Plänen. Lewentz gab an, in den vergangenen Wochen eine Reihe von Gesprächen geführt zu haben. „Genaue Informationen, Zahlen, Daten oder endgültige Fakten lagen an keiner Stelle vor“, sagte er. Die Landesregierung stehe „zur Präsenz der amerikanischen Soldatinnen und Soldaten in Rheinland-Pfalz. Die Beziehung sei „nicht nur seit vielen Jahrzehnten ein wichtiger Teil der internationalen Sicherheitspolitik, sondern auch geprägt von einer engen und freundschaftlichen Beziehung der Menschen zueinander“.

Trump: Deutschland handelt unfair

Trump hatte bereits Mitte Juni angekündigt, die Anzahl der in Deutschland stationierten US-Soldaten von derzeit 34.500 auf 25.000 senken zu wollen. Er begründete dies damit, dass Deutschland zu wenig Geld für die Verteidigung ausgebe und sich in den Handelsbeziehungen unfair gegenüber den USA verhalte. Trump wirft Deutschland seit Jahren vor, sich auf Kosten der USA in der Nato beschützen zu lassen und drängt die Bundesregierung zu deutlich höheren Militärausgaben.

Bei der Bundesregierung und auch in der Nato stoßen die Pläne auf Vorbehalte – auch, weil mit negativen Reaktionen aus Russland gerechnet wird, wenn US-Soldaten nach Osteuropa verlegt würden. Zu den wichtigsten Standorten der US-Truppen in Deutschland zählen die Hauptquartiere in Stuttgart und Wiesbaden sowie der Luftwaffenstützpunkt Ramstein.