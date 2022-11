Die Inflation in der Türkei erreichte im Oktober den höchsten Stand seit einem Vierteljahrhundert. Jetzt zieht Staatschef Erdogan Konsequenzen. Aber nicht in seiner umstrittenen Geldpolitik.

Die Kündigung kam am Freitag kurz vor Mitternacht: Fatih Sahin muss seinen Posten als stellvertretender Leiter des staatlichen türkischen Statistikamts Türkstat räumen. So bestimmt es ein Dekret des Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan. Sahin war erst am 25. April in das Amt berufen worden. Aber offenbar erfüllte er die in ihn gesetzten Erwartungen nicht. Vor zehn Tagen hatte Türkstat die Inflationszahlen für Oktober gemeldet. Die Teuerung erreichte nach Berechnungen des staatlichen Statistikamtes 85,5 Prozent. Das war der höchste Wert seit 24 Jahren.

Einer der Gründe ist der Anstieg der internationalen Energiepreise. Als Hauptursache der hohen Inflation in der Türkei gilt aber Erdogans unkonventionelle Geldpolitik. Der Staatschef, der nach eigenen Angaben Wirtschaftswissenschaften studiert hat, vertritt die unorthodoxe Auffassung, dass hohe Zinsen zu hoher Inflation führen. Während die Notenbanken in Europa und den USA derzeit versuchen, die Inflation mit Zinserhöhungen zu bremsen, musste die türkische Zentralbank auf Druck Erdogans die Zinsen in den vergangenen Monaten immer weiter senken. Der Leitzins liegt gegenwärtig bei 10,5 Prozent.

Ein Teufelskreis

Mit dem billigen Geld will Erdogan rund sechs Monate vor der Parlaments- und Präsidentenwahl den Konsum ankurbeln und die die angeschlagene Wirtschaft aufpäppeln. Aber die – im Vergleich zur Inflation – extrem niedrigen Zinsen erhöhen den Abwertungsdruck auf die türkische Lira. In der Folge verteuern sich Importe, auf die die Wirtschaft des Landes in hohem Maß angewiesen ist. So wird die Inflation weiter angeheizt – ein Teufelskreis.

Nun musste also beim Statistikamt Vizechef Sahin gehen, nachdem Erdogan bereits im Januar den Präsidenten der Behörde und drei seiner sechs Stellvertreter nach nur 18 Monaten im Amt gefeuert hatte.

Oder doch 185,3 Prozent Inflation

Als Staatspräsident kann Erdogan im Alleingang über Berufungen und Entlassungen bei staatlichen Behörden wie Türkstat entscheiden. Auch bei der eigentlich unabhängigen Notenbank führt Erdogan die Zügel. In den vergangenen drei Jahren hat er drei Zentralbankchefs ausgetauscht.

Dass Erdogan mit den hohen Inflationszahlen unzufrieden ist, liegt auf der Hand. Die Schuld trägt aber nicht Türkstat, im Gegenteil: Regierungsunabhängige Ökonomen halten die offiziellen Zahlen noch für geschönt. Laut der privaten Forschungsgruppe Enag erreichte die Jahresinflation im Oktober 185,3 Prozent.