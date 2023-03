Die Linken-Bundestagsabgeordnete Sahra Wagenknecht hat bisher in der laufenden Legislaturperiode 792.961,43 Euro verdient durch Nebentätigkeiten.

Das geht aus einer Veröffentlichung des Deutschen Bundestags hervor. Demnach hat die 53-Jährige Vorträge gehalten, war publizistisch tätig, hat an einer Diskussionsrunde teilgenommen und war als Keynote-Rednerin eingeladen. Allein der Frankfurter Campus Verlag hat ihr im vergangenen Jahr 720.868,99 Euro überwiesen. Für die Teilnahme an einer Diskussionsrunde auf einem Unternehmertag 2021 in Wollerau/Schweiz hat sie 14.280 Euro kassiert. Darüber hinaus verdient Wagenknecht monatlich 10.323,29 Euro an Bundestagsdiäten. Hinzu kommt eine steuerfreie Kostenpauschale in Höhe von 4725,48 Euro.

Die Abgeordneten sind seit dieser Legislaturperiode verpflichtet, ihre Nebenverdienste auf Euro und Cent genau anzugeben.