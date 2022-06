Einen Tag vor Beginn des Polizistenmord-Prozesses in Kaiserslautern sind Ermittlungsbehörden bundesweit gegen Online-Hetze vorgegangen. Die Polizei beschlagnahmt dabei nicht nur Datenträger.

Bundesweit sind am Montag 75 Wohnungen von Personen durchsucht worden, die sich durch Hasskommentare im Zusammenhang mit den Polizistenmorden in der Nähe von Kusel Ende Januar strafbar gemacht haben sollen.

„Wir haben in den sogenannten sozialen Medien in tiefe menschliche Abgründe blicken müssen“, sagte der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) in Mainz bei der Vorstellung der Ergebnisse des Aktionstages. Gemeint sind Hasskommentare auf Facebook, Tiktok, Youtube, Twitter, Instagram, Telegram oder anderen Plattformen. Die Tötung der 24-jährigen Polizistin und des 29-jährigen Polizisten hatte eine enorme Resonanz im Internet ausgelöst. Die meisten Kommentare waren von Bestürzung, Trauer und Beileidsbekundungen geprägt; es gab aber auch Autoren, die die Tötung „feierten“ und die Opfer verhöhnten. Gegen den Mann, der beide getötet haben soll, beginnt am heutigen Dienstag der Prozess in Kaiserslautern.

1700 auffällige Einträge in sozialen Medien

Mehr als 500 von 1700 auffälligen Social-Media-Einträgen hat die rheinland-pfälzische Generalstaatsanwaltschaft in Koblenz als strafrechtlich relevant bewertet. Im Februar war in Rheinland-Pfalz die Ermittlungsgruppe „Hate-Speech“ beim Landeskriminalamt ins Leben gerufen worden. Gegen 150 Personen besteht der konkrete Verdacht, für 172 strafrechtlich relevante Kommentare und 18 Likes im Zusammenhang mit dem Polizistenmord verantwortlich zu sein. Es sind überwiegend Männer, den Angaben zufolge im Alter von 13 bis 67, also teils noch nicht strafmündig.

75 Verdächtige wurden am Montagmorgen bei der Razzia angetroffen. Nach den Worten des stellvertretende Leiters des Landeskriminalamtes, Achim Füssel, wurden 180 Datenträger, darunter Mobiltelefone, beschlagnahmt. In zehn Fällen fand die Polizei Rauschgift in den Wohnungen, in neun Fällen Waffen. Ein der Reichsbürgerszene in Bayern zugerechneter Verdächtiger habe eine Uzi, eine Maschinenpistole, in seiner Wohnung gehabt, die – sofern nicht unbrauchbar gemacht – unter das Kriegswaffenkontrollgesetz fällt. „Wer heute keinen Besuch von der Polizei erhalten hat, sollte nicht denken, dass er aus dem Schneider ist“, sagte Generalstaatsanwalt Jürgen Brauer.

An der Vorbereitung des Aktionstages war auch das Bundeskriminalamt beteiligt, das seit Februar die Zentrale Meldestelle für strafbare Inhalte im Internet unterhält. Dessen Vizepräsident Jürgen Peter sagte, dass nur 60 Verdächtige mit Klarnamen im Netz aufgetreten seien. Die Hälfte der übrigen Verdächtigen habe anderweitig identifiziert werden können.