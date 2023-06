Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Bundesgerichtshof hat in seiner 70-jährigen Geschichte mehrere fatale Entscheidungen getroffen. Das lag auch an der nationalsozialistischen Vergangenheit einiger Richter.

Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, sagt das Sprichwort. Am Bundesgerichtshof (BGH) war der Anfang vor 70 Jahren von der braunen Vergangenheit überschattet. Am Rednerpult stand am 8. Oktober 1950 der erste