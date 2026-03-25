Deutschland droht seine selbstgesteckten Klimaziele zu verfehlen. Daran ändert nach Expertensicht wohl auch das neue Klimaschutzprogramm nichts.

Rund 2000 zusätzliche Windräder, mehr Geld für Ladeinfrastruktur, sozial gestaffelte Förderung von E-Autos, andauernde Förderung des Deutschlandtickets, mehr Fernwärmenetze, mehr Mischwälder: Die Bundesregierung hat am Mittwoch ein neues Klimaschutzprogramm beschlossen. „Wir haben voller Überzeugung dieses Klimaschutzprogramm aufgestellt, weil wir diesen Planeten lebenswert erhalten wollen“, sagte SPD-Umweltminister Carsten Schneider danach vor Journalisten. Er versprach einen neuen Schub für den Klimaschutz, „der uns unabhängiger macht von teuren und unsicheren Öl- und Gasimporten“.

Das Klimaschutzprogramm dient als praktische Gebrauchsanweisung dafür, wie der Bund die Ziele im Klimaschutzgesetz erreichen will. Das Gesetz sieht vor, dass die deutschen Treibhausgasemissionen im Vergleich zu 1990 bis 2030 um 65 Prozent sinken müssen, bis 2040 um 88 Prozent und bis 2045 soll das Land klimaneutral sein. Das Bundesumweltamt und auch der unabhängige Expertenrat für Klimafragen, der die Fortschritte kontrolliert, sah das 2030-Ziel zuletzt gefährdet, die späteren Ziele mit den bisherigen Regelungen kaum erreichbar.

Acht Milliarden Euro

Das neue Klimaschutzprogramm listet nun 67 Maßnahmen auf, durch die 2030 insgesamt 27,1 Millionen Tonnen CO 2 eingespart werden sollen und somit das Einsparziel erreicht werden soll. Schneider sprach unter anderem von rund sieben Milliarden Kubikmetern Erdgas und vier Milliarden Litern Benzin, die 2030 eingespart würden. „Das wirkt wie ein Unabhängigkeitspaket“, so Schneider. Insgesamt will die Regierung zusätzlich acht Milliarden Euro aufwenden – der Löwenanteil stammt laut Schneider aus dem Klima- und Transformationsfonds und 400 Millionen Euro aus dem Sondervermögen.

Trotz aller Anstrengungen blieben laut Projektionen im Gebäude- und im Verkehrsbereich noch Lücken bei der Reduktion, räumte Schneiders Klimaschutz-Abteilungsleiter Berthold Goeke auf Nachfrage ein. Die Pläne von Schwarz-Rot, das sogenannte Heizungsgesetz durch ein Gebäudemodernisierungsgesetz zu ersetzen, sind hierbei noch gar nicht eingepreist. Das wird sich nach Expertenmeinung zusätzlich negativ auswirken, denn die Vorgabe, dass neue Heizungen zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden sollen, soll dabei entfallen. Schneider nahm hierbei die Bürgerinnen und Bürger in die Pflicht. „Ich setze auf Anreize und Vernunft.“ Weitere Anpassungen des Programms werden nötig sein, sagte Schneider.

Klagen angekündigt

Für sein Klimaschutzprogramm erntete der Umweltminister viel Kritik. Die Grünen werfen ihm etwa vor, Nebelkerzen zu werfen, statt zu liefern, und die Linke spricht von einer Beruhigungspille ohne Substanz. Deutlich äußert sich auch der Expertenrat für Klimafragen in einem Statement. Mit den angekündigten Maßnahmen werde das Klimaziel für 2030 wohl nicht erreicht. Der Bundesregierung wirft das Gremium „ein geringes Ambitions- und Innovationsniveau“ vor. Kritisch äußerte sich auch Ottmar Edenhofer, Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung. Er beklagte einen Mangel an glaubwürdigen Instrumenten, die die Menschen zum Umstieg auf E-Autos oder Wärmepumpen bewegten.

Umweltschutzverbände kündigten bereits Gegenwehr an. Die Deutsche Umwelthilfe will mehr Klimaschutz einklagen, teilte sie mit. Greenpeace mahnte, der Ausbau der Windenergie werde nur wirksam, „wenn die Energiewende nicht an anderer Stelle von der Bundeswirtschaftsministerin ausgebremst“ werde.

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