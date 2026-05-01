Geheime Zeichen und Weltverschwörung: Der Illuminatenorden fasziniert Millionen. 250 Jahre nach seiner Gründung zeigt die Forschung, was wirklich hinter dem Mythos steckt.

Sie tauchen in Romanen auf, in Filmen und zahllosen Verschwörungserzählungen: die Illuminaten. Spätestens seit den Bestsellern des US-Autors Dan Brown und deren Verfilmungen mit Tom Hanks ist der Name des geheimnisvollen Ordens weltweit bekannt. In Geschichten über verborgene Mächte, alte Zeichen und geheime Netzwerke spielen sie bis heute eine zentrale Rolle.

Doch hinter dem Mythos steht eine reale Geschichte – und sie beginnt vor 250 Jahren in Bayern. Am 1. Mai 1776 gründete der Ingolstädter Professor für Kirchenrecht Adam Weishaupt den Illuminatenorden. Sein Ziel war keineswegs die Weltherrschaft. Weishaupt wollte ein Netzwerk von Gleichgesinnten schaffen, das Vernunft, Bildung und kritisches Denken fördern sollte.

Verbot durch Kurfürst Karl Theodor

Der Bund wuchs rasch. Innerhalb weniger Jahre schlossen sich Hunderte Mitglieder an, darunter Beamte, Gelehrte und Adlige. Gleichzeitig organisierte Weishaupt den Orden äußerst streng. Die Mitglieder waren in Stufen gegliedert, viele kannten nur wenige andere Eingeweihte. Zudem mussten sie regelmäßig Berichte über sich selbst und über andere Mitglieder verfassen – eine Art internes Kontrollsystem, das den Einfluss des Gründers sicherte.

Konflikte ließen nicht lange auf sich warten. Besonders der Streit zwischen Weishaupt und dem Freimaurer Adolph Freiherr von Knigge schwächte den Bund. Schließlich griff auch der Staat ein. 1785, keine zehn Jahre nach seiner Gründung, ließ der bayerische Kurfürst Karl Theodor den Orden verbieten.

Ein Blitzschlag und die Folgen

Zu seinem Ende kam der Geheimbund auf fast dramatische Weise: Ein Bote der Illuminaten wurde vom Blitz erschlagen. In seiner Tasche fanden Behörden geheime Dokumente – ein Fund, der den Behörden wichtige Einblicke in Struktur und Ziele der Gruppe verschaffte.

Damit endete die kurze Geschichte der Illuminaten – zumindest als Organisation. Doch schon wenig später kursierten Gerüchte, der Bund habe im Geheimen weitergewirkt und großen Einfluss auf Politik und Gesellschaft ausgeübt. Heute beschäftigen sich Historiker intensiv mit der Geschichte der Illuminaten. Ein wichtiges Zentrum der Forschung ist Gotha. Und die Wissenschaft zeichnet inzwischen ein deutlich nüchterneres Bild als die Legenden. Die Illuminaten waren ein Produkt der europäischen Aufklärung: ein Geheimbund mit reformerischen Ideen, aber ohne geheimen Plan zur Weltherrschaft.

Lesen Sie auch: Geheimnisse und Gerüchte