Die Anzahl der binnen eines Tages ans Robert-Koch-Institut (RKI) übermittelten Corona-Neuinfektionen ist innerhalb einer Woche abermals deutlich gestiegen.

Die Gesundheitsämter meldeten nach RKI-Angaben von Freitagmorgen 248.838 Fälle in 24 Stunden. Vor einer Woche waren es 190.148 erfasste Neuinfektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz gab das RKI mit 1349,5 an – das ist ebenfalls ein Höchststand. Deutschlandweit wurden nach den neuen Angaben binnen 24 Stunden 170 Todesfälle verzeichnet, genau so viel wie vor einer Woche. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 10.671.602 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. In Rheinland-Pfalz wurden am Freitag 10.069 Neu-Infektionen an einem Tag registriert. Das teilte das Landesuntersuchungsamt mit.

Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, verlangt in der Debatte um Corona-Schutzmaßnahmen einen Öffnungsplan für Deutschland. Der „Rheinischen Post“ sagte er: „Was wir jetzt brauchen, ist ein Freedom Plan – ein Plan, wie wir schrittweise und an Parametern orientiert lockern.“ Gassen weiter: „Manche meinen, die Pandemie sei erst vorbei, wenn keiner mehr an Corona stirbt. Das ist ein Irrtum: Corona wird wohl dauerhaft Teil des Krankheitsgeschehens bleiben.“

Stichtag 19. März

Am 19. März laufen laut Infektionsschutzgesetz die aktuellen Maßnahmen wie Maskenpflicht, Abstands- und Kontaktgebote, Impf-, Genesenen- oder Test-Nachweise aus. Der Bundestag könnte die Gültigkeit einmalig um drei Monate verlängern.

Bei den Corona-bedingten Reisewarnungen gibt es Anpassungen. An diesem Sonntag würden 33 Staaten Afrikas von der Liste der Hochrisikogebiete genommen, teilte das RKI am Freitag mit. Schon vor einer Woche waren 13 afrikanische Länder von der Liste genommen worden.

Das beliebte Reiseland Griechenland ändert ebenfalls seine Politik. Es verlangt bei der Einreise von Montag an von Geimpften keinen negativen PCR- oder Schnelltest mehr. Ungeimpfte benötigen allerdings bei der Einreise weiterhin einen negativen PCR-Test oder einen maximal 24 Stunden alten negativen Antigen-Schnelltest.

Impfstreit vor Gericht

Der Streit um Corona-Impfungen beschäftigt nach wie vor auch deutsche Gerichte. Das Amtsgericht im niedersächsischen Bad Iburg gab am Freitag einem Vater Recht, der seine Kinder gegen den Willen der von ihm geschiedenen Mutter impfen lassen will. Die Kinder von zwölf und 14 Jahren dürften geimpft werden, und zwar mit Biontech, weil dies der Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) entspreche. Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig.