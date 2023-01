Bundesweit sind im vergangenen Jahr 187 Glückspilze Lotto-Millionäre geworden. Neun davon leben in Rheinland-Pfalz.

Die meisten Millionengewinne flossen 2022 ins bevölkerungsreichste Bundesland Nordrhein-Westfalen (45), gefolgt von Bayern und Baden-Württemberg (je 31) sowie Niedersachsen (15). Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 7,97 Milliarden Euro für Lotterien ausgegeben – im Vergleich mit 2021 ein leichtes Plus um 0,9 Prozent.

Den höchsten je in Deutschland erzielten Lotteriegewinn von 120 Millionen Euro erhielt im vergangenen November ein Eurojackpot-Spieler aus Berlin, wie der Deutsche Lotto- und Totoblock (DLTB) am Mittwoch in Hannover mitteilte.

In Rheinland-Pfalz haben im Vorjahr neun Glückspilze beim Lotto mindestens eine Million Euro gewonnen – das waren genauso viele wie 2021 und 2020. „Bis Oktober 2022 hatten wir nur drei Millionengewinne und wir dachten schon: „Was für ein Jahr““, sagte Lottosprecher Clemens Buch. „Aber dann kamen noch sechs dazu.“

Beginn neuer Ära

Der Rekordgewinn 2022 in Rheinland-Pfalz ging im November an einen Tipper aus der Südwestpfalz: Beim Eurojackpot ergatterte er 4.865.344 Euro. Bei der gleichen Zahlenlotterie gewann im Dezember ein Glückspilz aus dem Rhein-Pfalz-Kreis 3,16 Millionen Euro.

Lotto Niedersachsen als federführende Gesellschaft im Deutschen Lotto- und Totoblock kündigte unterdessen den Beginn einer neuen Ära am 18. Januar 2023 an: „Im umgestalteten Ziehungsstudio in Saarbrücken kommen neue Ziehungsgeräte für Lotto 6 aus 49 und die Superzahl sowie neue Lottokugeln zum Einsatz.“ Die aktuellen Maschinen gingen nach gut 60 Jahren in den Ruhestand.