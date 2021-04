Bund und Länder haben in ihren Sicherheitsbehörden 1441 Verdachtsfälle von Rechtsextremismus registriert. Innenminister Horst Seehofer (CSU) sieht angesichts dieser Zahl „kein strukturelles Problem“ bei den Polizeien. Das sehen nicht alle so.

In dem von Bundesinnenminister Horst Seehofer am Dienstag vorgestellten Lagebild ging es um Fälle, bei denen von Anfang Januar 2017 bis Ende März 2020 dienst- und arbeitsrechtliche Verfahren „wegen des Verdachts von rechtsextremistischen Einstellungen oder Verhaltensweisen eingeleitet wurden“.

Der Bund beschäftigt in seinen Sicherheitsbehörden rund 108.700 Personen. Der Militärische Abschirmdienst (MAD) hat weitere 260.000 militärische und zivile Beschäftigte. Der MAD sammelt und wertet Informationen aus zum Zwecke der Spionage-, Terror- und Extremismusabwehr. Der Nachrichtendienst ist dem Bundesverteidigungsministerium unterstellt.

Werden die registrierten Verdachtsfälle im Bund auf die einzelnen Sicherheitsbehörden verteilt, ergibt sich folgendes Bild:

Bundesverfassungsschutz – 1 Fall

Militärischer Abschirmdienst – 1064 Fälle

Bundeskriminalamt – 6

Bundesnachrichtendienst – 2

Bundespolizei – 44

Zollverwaltung – 4

Polizei beim Bundestag – 1

In den 16 Bundesländern sind im gleichen Zeitraum 319 Verdachtsfälle aktenkundig geworden. Die Länder beschäftigen insgesamt 275.600 Personen in den Polizeien, bei den Landeskriminalämtern und bei den Landesverfassungsschutzämtern.

Neun Verdachtsfälle in Rheinland-Pfalz

Dem Lagebericht zufolge gab es im Berichtszeitraum in Rheinland-Pfalz neun Verdachtsfälle bei 12.800 Beschäftigten in den Landessicherheitsbehörden. In Baden-Württemberg wurden 23 Verdachtsfälle registriert (30.400 Beschäftigte), im Saarland gab es keinen Fall (3200).

Angesichts der niedrigen Verdachtszahlen sieht der Bundesinnenminister „kein strukturelles Problem“ mit dem Rechtsextremismus im Sicherheitsapparat. Seehofer sagte aber zugleich, jeder erwiesene Fall sei „eine Schande“.

Kripo-Gewerkschaft widerspricht Seehofer

Das Vorstandsmitglied des Bundes Deutscher Kriminalbeamter, Daniel Kretzschmar, widersprach Seehofer umgehend. „Wir haben es sicher nicht mit massiven Netzwerken zu tun, aber ein strukturelles Problem ist mit diesem Lagebericht nicht widerlegt“, sagte Kretzschmar. Polizisten hätten in ihrem Arbeitsalltag mit einem problematischen Ausschnitt der Gesellschaft zu tun. Dies könnte sie empfänglich machen für ausländerfeindliche Äußerungen von Rechtspopulisten, die sich den Sicherheitsbehörden gezielt andienten.

Nach jüngsten Enthüllungen über rechtsextreme Chats von Polizisten in mehreren Bundesländern plädiert der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Mathias Middelberg, für eine gründlichere Untersuchung dieses Phänomens. Die Fallzahlen seien zwar gering, „dennoch sind die mittlerweile bei der Polizei und bei anderen Sicherheitsbehörden erkannten Fälle von Rechtsextremismus und Rassismus keine Einzelfälle mehr“.

Die Grünen Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt kritisierte den Lagebericht als oberflächlich: „Wir brauchen eine unabhängige Rassismus-Studie, von der wir erfahren, wie die Situation tatsächlich ist.“