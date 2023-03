Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es ist eines der schwersten Unglücke auf der Atlantikroute Richtung Kanarische Inseln: Wie am Wochenende bekannt wurde, sank am Freitag ein Flüchtlingsschiff mit rund 200 Menschen an Bord vor der senegalesischen Küste.

Augenzeugenberichten zufolge brach das Boot nach der Explosion des Motors auseinander. Rund 140 Menschen starben. Die Flüchtlinge wollten über den Atlantik europäisches Territorium erreichen: