Wie ein 13-jähriges Mädchen aus Südafrika erreichen will, dass Facebook die Identität eines Post-Absenders bekannt gibt. An diesem Dienstag beginnt vor einem Landgericht das Verfahren.

Selten ist die Rede vom Kampf Davids gegen einen übermächtigen Goliath angemessener als im Fall des 13-jährigen südafrikanischen Mädchens, das den weltweiten Facebook-Konzern vor Gericht gezogen hat.

Vergewaltigungs- und Morddrohungen

Das Mädchen hatte im Mai dieses Jahres über die Facebook-Plattform Instagram mehrere Vergewaltigungs- und Morddrohungen erhalten, die nach den Worten ihrer Rechtsanwälte dermaßen „explizit und erschreckend“ waren, dass die 13-Jährige „fünf Tage lang kaum schlafen oder essen konnte“. Die Familie des Mädchens aus der südafrikanischen Gauteng-Provinz forderte den Weltkonzern auf, die Identität des Absenders der Drohungen bekannt zu geben: Dieser blockte die Anfrage der Familie jedoch monatelang ab. An diesem Dienstag beginnt nun vor Gautengs Landgericht ein Verfahren, mit dem der Facebook-Konzern zur Herausgabe der Koordinaten des Straftäters gezwungen werden soll.

Straftäter ein Schulkamerad?

Die Blockade des kalifornischen Goliaths ist nach Einschätzung der Anwälte des Mädchens besonders gravierend, weil der Verdacht besteht, dass es sich bei dem Straftäter um einen Schulkameraden handelt. Die Ende März wegen der Corona-Pandemie von der Regierung erlassene Schließung der Schulen ist inzwischen teilweise aufgehoben worden, sodass die Gefahr besteht, dass sich das Mädchen und der potentielle Gewalttäter persönlich begegnen. „Unsere Mandantin fürchtet, dass der Täter ihr auflauert und sie auf eine von ihm bereits in qualvollen Details beschriebene Weise schädigen wird“, heißt es in der gerichtlichen Stellungnahme der Anwälte.

Ein langes Hin und Her

Die Familie der Klägerin beauftragte Ende Mai eine südafrikanische Expertin für soziale Netzwerke, die mit Facebook Kontakt aufnahm, um in den Besitz der Koordinaten des Absender zu gelangen. Ihr wochenlanger Versuch führte schließlich zu einer Stellungnahme der südafrikanischen Facebook-Anwälte: Der US-Konzern reagiere lediglich auf die „angemessene Zustellung eines stichhaltigen rechtlichen Verfahrens“, hieß es darin. Die südafrikanische Vertretung des Konzerns sei für derartige Verfahren nicht zuständig. Auch nach mehrfacher Rückfrage sei ihnen keine E-Mail-Adresse für die Zustellung der juristischen Papiere mitgeteilt worden, berichten die Anwälte. Sie sahen sich schließlich gezwungen, das Dokument über einen US-Anwalt in Kalifornien persönlich zuzustellen. Ermöglicht wurde das kostspielige Verfahren durch die Bereitschaft einer Südafrikanerin, die Ausgaben für das Verfahren der 13-Jährigen zu übernehmen.

Die Facebook-Zentrale im kalifornischen Menlo-Park kündigte zunächst an, gegen die Aufnahme eines Gerichtsverfahrens Widerspruch einzulegen, ließ jedoch die gesetzte Frist dafür verstreichen. „Das Mädchen räumte jede Hürde aus dem Weg, die ihr in dem in außergewöhnliche Länge gezogenen Verfahren in den Weg gestellt wurden“, heißt es in der Stellungnahme ihrer Anwälte.

Auch in anderen Zusammenhängen hat sich Facebook schwergetan, die soziale und rechtliche Verantwortung für Straftaten zu übernehmen, die auf ihren Plattformen begangen werden. Erst Ende vergangenen Jahres räumte Facebook-Chef Mark Zuckermann eine Verantwortlichkeit seines Konzerns für die Inhalte der über seine Netzwerke verbreiteten Botschaften ein. Die Plattformen des Konzerns – Facebook, Instagram, WhatsApp und Messenger – werden von drei Milliarden Menschen mindestens einmal im Monat genutzt, der derzeitige Wert des Unternehmens wird auf über 80 Milliarden US-Dollar geschätzt.