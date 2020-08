Wissenschaftler wollen der Frage nachgehen, wie sich ein bedingungsloses Grundeinkommen auswirkt

Wer in Rollenklischees denkt würde das vermutlich nicht erwarten. Weil Götz Werner Unternehmer ist. Weil er Gründer der Drogeriemarktkette dm ist. Weil er das Unternehmen 35 Jahre lang geführt hat. Aber es ist so – der mutmaßliche Milliardär Götz Werner ist seit vielen Jahren Befürworter eines bedingungslosen Grundeinkommens (BGE).

Das BGE spaltet seit jeher. Es ist eine Glaubensfrage: Den einen ist es eine staatliche Alimentierung des Müßiggangs, den anderen ein effektives Instrument zur würdevollen Armutsbekämpfung.

Aus Glauben soll Wissen werden. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) und der Verein „Mein Grundeinkommen“ haben am Dienstag mit der ersten Phase einer auf drei Jahre angelegten Langzeitstudie begonnen.

Das erste Geld fließt im Frühjahr 2021

Zunächst werden 1500 Teilnehmer gesucht. 120 von ihnen bekommen ab Frühjahr 2021 monatlich 1200 Euro gezahlt. Keine Fragen, keine Vermögenseinschätzung, keine Einkommensprüfung, keine Steuern – bedingungslos eben. Wer teilnehmen will, muss mindestens 18 alt sein und seinen ersten Wohnsitz in Deutschland haben. Die restlichen 1380 Studienteilnehmer bekommen nichts. Sie sind die Vergleichsgruppe.

Was will die Studie herausfinden? Michael Bohmeyer, Initiator des Vereins „Mein Grundeinkommen“, drückt es so aus: „Wir wollen herausfinden, wie ein bedingungsloses Grundeinkommen Menschen und Gesellschaft verändert. Wir wollen wissen, was es mit Verhalten und Einstellungen macht.“

Wie verändert sich der Alltag der Menschen? Diese Frage soll die Studie insbesondere mit Blick auf das Familien- und Arbeitsleben, auf die Finanzen, die Sozialkontakte und die Psyche beantworten. Haarproben sollen Aussagen über den Stresspegel machen.

140.000 Leute spenden

Die Studie wird finanziert von 140.000 Privatpersonen. Sie spenden derzeit jeden Monat 607.000 Euro an den Verein „Mein Grundeinkommen“. Das DIW sagt dazu: Die Finanzierung durch private Spenden sichere die politische Unabhängigkeit der Studie.

Die am Dienstag gestartete Studie ist nicht die erste in Europa. In Finnland ist 2017 und 2018 Arbeitslosen monatlich 560 Euro bedingungslos gezahlt worden. Die Ergebnisse des Experiments sind zwiespältig: Zwar fühlten sich viele Studienteilnehmer glücklicher, in Arbeit hat das BGE aber nur die wenigsten gebracht.