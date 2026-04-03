Die neue Spritpreisregel zeigt vor allem eines: Schnellschüsse ersetzen keine Energiepolitik.

Die neue Spritpreisregel ist kaum in Kraft, da zeigt sich schon ihr Problem. Statt sinkender Preise gibt es neue Rekorde. Das überrascht wenig, sollte das Gesetz doch vor allem die Anzahl der Preissprünge begrenzen. Jetzt konzentriert sich alles auf einen Moment: 12 Uhr mittags an der Zapfsäule. Das macht das System transparenter, aber nicht billiger.

Gleichzeitig geht die politische Debatte munter weiter. Homeoffice, Tempolimit, Steuerentlastung, Preisdeckel – fast täglich kommt ein neuer Vorschlag hinzu. Man bekommt den Eindruck, als würde Energiepolitik inzwischen im Stundentakt gemacht.

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Dabei liegt das Problem woanders. Deutschland versucht, einen fossilen Markt mit immer neuen Regeln zu zähmen. Das Ergebnis ist ein Dauerfeuer kleiner Maßnahmen. Die Spritpreisregel zeigt gerade die begrenzte Wirkung solcher Schnellschüsse.

Wer dauerhaft weniger Druck an der Zapfsäule will, braucht keine neue Tageszeitregel, sondern eine Energiepolitik, die weniger von Öl abhängt. Bis dahin gilt: Wer billig tanken will, muss kurz vor zwölf Uhr kommen. Für viele Berufstätige ist das ungefähr so realistisch wie ein spontaner Mittagsspaziergang auf Sylt.